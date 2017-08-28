Они сопроводили в общей сложности 15 российских бортов.
Минобороны в понедельник сообщило, что у многих из летевших в международном воздушном пространстве российских самолетов были отключены транспондеры.
Натовские истребители сопровождали и истребители, и транспортные самолеты. 24 августа был сопровожден летевший из Калининградской области на материковую часть России бомбардировщик "Ил-22".
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