Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты.
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

Они сопроводили в общей сложности 15 российских бортов.

Минобороны в понедельник сообщило, что у многих из летевших в международном воздушном пространстве российских самолетов были отключены транспондеры.

Натовские истребители сопровождали и истребители, и транспортные самолеты. 24 августа был сопровожден летевший из Калининградской области на материковую часть России бомбардировщик "Ил-22".

BNS
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