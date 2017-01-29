История Золушки из Паневежиса

История бывшего депутата Греты Килдишене напоминает сказку о Золушке, жизнь которой изменилась после встречи с принцем. DELFI взглянул на жизнь Греты до ее прихода в парламент.

Килдишене, у которой было лишь среднее образование, два года назад вступила в Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), сумела стать не только председателем Паневежского отделения партии, но и заместителем председателя ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса и заместителем парламентской фракции. В парламенте Карбаускис и Килдишене сидели рядом, работали в Комитете по культуре. Оба политика утверждают, что их связывают только рабочие отношения.

Роскошная шуба из нерпы с лисьим воротником, дорогой Range Rover. Такой Килдишене увидели жители Литвы после того, как возник скандал – депутат ездила на автомобиле, принадлежавшем концерну Agrokoncernаs, но не декларировала это. Именно этот скандал и всплывшая информация о краже, совершенной в молодости стоили Килдишене депутатского мандата.

Жизнь Килдишене до того, как она пришла в политику, была нелегкой.

В 2004 г. Килдишене окончила тогдашнюю среднюю школу Šaltinio (сейчас прогимназия Šaltinio). На сайте и сейчас можно увидеть фотографию 12б, в котором училась будущий депутат.

Greta Kildišienė 12 klasėje, nuotr. saltinio.panevezys.lm.lt

Ни бывший классный руководитель, ни одноклассники не захотели говорить с DELFI о теперь уже бывшем депутате.

В паневежской музыкальной школе Килдишене училась в классе канклес. "Я удивлена. Очень способная, талантливая девочка, ей все легко давалось то, в чем другим надо было прилагать немало усилий. Ничего плохого не могу сказать, все у нее было хорошо. Я удивлена и взволнована тем, что сейчас происходит, это неожиданно", – сказала DELFI одна из бывших учительниц музыки.

Килдишене не указывает место работы в 2005 г., когда она обокрала своего работодателя. Портал 15min выяснил, что в 2006 г. проводилось расследование - Микалаускайте (сейчас - Килдишене), которая работала администратором в одной компании, подозревалась в том, что осенью 2005 года с сообщницей присвоила больше 1300 литов. Расследование было прекращено, поскольку Килдишене вернула деньги и официально помирилась с работодателем.

После этого она эмигрировала. В своей биографии Килдишене указала, что в 2005-2008 гг. работала и училась в Великобритании. Она не указала, где работала и училась. Lietuvos rytas выяснил, что она жила в Ашингтоне и работала подсобным работником в йогуртном цеху – закрывала емкости крышками и фасовала продукцию.

Затем Килдишене указала, что в 2008-2014 гг. работала секретарем-референтом в компании Panevėžio specialus autotransportas, позже – работала в отделе кадров.

Там она познакомилась с Гретой Люткене, которая согласилась ответить на вопросы DELFI. Люткене сказала, что в это время Килдишене поступила в Вильнюсскую коллегию.

Люткене сказала, что не заметила, чтобы Килдишене в то время в чем-то нуждалась. Она сказала, что в 2014 г. вместе с Килдишене вступила в ЛСКЗ, вскоре Килдишене стала председателем Паневежского отдела партии.

"За какие заслуги она сделала политическую карьеру, неясно, когда мы пришли, Гема Умбрасене возглавляла это отделение, оно было довольно активным, был хороший коллектив, было немало старожилов – образованных, умных, компетентных. (…) Этот этап довольно туманный", – сказала Люткене. Она не знает, является ли членом партии сейчас, после того, как это отделение было упразднено.

Люткене сказала, что и до знакомства с Карбаускисом Килдишене ни в чем не нуждалась.

"Я не знаю, какая у нее была зарплата, она развелась с мужем, получала алименты, шила, моделировала одежду, на этом зарабатывала. Она никогда как-то иначе не жила, не было, чтобы она жила плохо, а потом вдруг стала жить хорошо", – сказала Люткене.

Умбрасене рассказала, что Килдишене пришла в партию, когда у нее были какие-то проблемы на работе в компании Panevėžio specialus autotransportas.

"Она написала заявление о вступлении в партию. Думаю, она пришла в каком-то смысле в поисках защиты, чтобы защититься от неизбежного – увольнения. Я сама встречалась с главой компании, пыталась выяснять ситуацию, но его позиция была однозначной – Килдишене не оправдала надежд компании и должна уйти", – сказала Умбрасене.

Журналист Андрюс Тапинас писал, что в компании Panevėžio specialusis autotransportas Килдишене не справлялась со своими обязанностями. Компания расследовала деятельность Килдишене, выявила ошибки и недочеты и решила ее уволить.

Осенью того же года Килдишене во время похода познакомилась с Карбаускисом. Она, Карбаускис и еще одна женщина прошли дистанцию в 25 км. После этого похода и произошел перелом в жизни молодой женщины. Умбрасене сказала, что Килдишене не была очень активным членом отделения, после знакомства с Карбаускисом вообще пропала с поля зрения, а потом отделение пережило настоящую атаку. После муниципальных выборов отдел раскололся на две части, вскоре одну из них возглавила Килдишене, тут и начался ее взлет.

В декларации, представленной Главизбиркому, Килдишене указала, что в 2015 г. ее доходы составили всего 4367,18 евро, значит, она с ребенком жила на 363 евро в месяц. Женщина также указала, что у нее есть денежные сбережения на сумму 15 000 евро.

"Давайте говорить честно - не каждому удается сделать такую потрясающую карьеру. Скромно говоря, это история Золушки", – считает член Паневежского горсовета Мантас Лелюкас. Именно о нем и Умбрасене Карбаускис говорит, будто они распространяют слухи.

Лелюкас впервые увидел Килдишене, когда она пришла вступать в партию. Предприниматель тогда сдал ей небольшую комнатку, в которой она работала на вязальном станке. "Это был простой человек, из простого городка, человек, который пытался работать с нуля. Она рассказала, что развелась с мужем", – сказал Лелюкас.

Многие данные о биографии Килдишене потрясли Лелюкаса. "А весть об уголовном деле, меня вообще заставила сесть от удивления", – сказал Лелюкас.

Он считает,что Карбаускис закрыл Паневежское отделение, когда Лелюкас и Умбрасене перестали выполнять его требования, высказали свое мнение. "Экономиста, бывшего мэра Паневежиса сменил на какую-то, Боже мой...", – удивлялся Лелюкас.

Кстати, в ЛСКЗ Килдишене пришла из Партии труда.