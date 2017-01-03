История российско-украинской семьи: встреча с Литвой - это судьба

По словам, Михаила, семье повезло, т.к, в Литву супруги приехали "еще до тех острых событий, которые начали разворачиваться в 2014 году". Иначе было бы намного труднее пережить тот эмоциональный фон, который все это сопровождал", - вспоминает собеседник DELFI.

В Вильнюсском планетарии они проводят лекции на темы философии и литературы, а недавно завершился цикл встреч "Символизм древних культур", в рамках которого все желающие могли узнать о культурах Древней Америки, священном календаре друидов и происхождении Хэллоуина, шумерской и аккадской цивилизациях и о герое известного эпоса — Гильгамеше, а также о мифах Древней Греции.

По мнению Михаила и Наталии, которые в Литве на жизнь зарабатывают предпринимательством, философия – это не только стремление к мудрости или попытка что-то узнать, но и способность применять полученные знания в своей жизни. Что такое человек и каково его предназначение? Как наладить более гармоничные отношения с другими людьми? Какова роль нашей жизни в истории? - вопросы, которыми они задаются.

Российско-украинская семья в Литву приехала около 2,5 лет, чтобы начать жизнь с нуля. Здесь у них на тот момент не было ни друзей, ни знакомых. Михаил — уроженец Ростова-на-Дону, около трех лет с родителями жил в Польше, затем учился в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники в Петербурге и 10 лет служил в Военно-морском флоте, в том числе и на Крайнем Севере. Позже преподавал философию. С Наталией Радченко, выпуcкницей философского факультета Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, он познакомился у общих друзей в Киеве.

- Наталия и Михаил, а что Вас привело в Литву?

Михаил: Нас часто об этом спрашивают и для нас всегда трудно на этот вопрос ответить как-то рационально. Возможно, это покажется странным, но мы не сидели и не выбирали страну, где нам было бы более комфортно, где лучше вода из крана, деревья более зеленые и так далее. Ведь самые главные события в жизни мы вряд ли можем спланировать, просчитать… Это как узнавание, как встреча с судьбой. Вот и тут у нас, похоже, именно такая история случилась. Что-то позвало.

И, конечно, были какие-то знаки, встречи, события. Например, книга "Иосиф Бродский в Литве", которую мне подарили мои друзья, зная, что я очень люблю этого поэта. Там буквально на первых страницах есть такой подзаголовок, слова написанные поэтом: "Для русского шаг в сторону Литвы – это шаг в верном направлении" и целый цикл стихов, посвященных Литве, встречи, памятные места, люди и так далее. Казалось бы, ничего значительного. Но именно такие незначительные вещи по капельке складывались в наше решение.

А потом, мы ведь с Наташей все-таки из разных стран. Она из Украины, я из России. И, несмотря на то, что между нашими странами очень много близкого и трудно найти семьи, где не было бы взаимных родственных связей, это все же разные народы со своими особенностями и менталитетом. Я думаю, что это надо принять и это надо уважать. И мы считаем, что нашей семье повезло, что мы приехали в Литву еще до тех острых событий, которые начали разворачиваться в 2014 году. Иначе было бы намного труднее пережить тот эмоциональный фон, который все это сопровождал.

- А у вас тут были друзья, родственники?

Михаил: Нет. Друзей у нас тут не было, мы приехали сюда и начали все с нуля. И вот живем уже два с половиной года.

Наталия: Сначала мы приехали просто в отпуск. Побывали в Вильнюсе, Каунасе, Паланге. Нам сразу очень понравилась Литва. Это было что-то сродни влюбленности с первого взгляда. Потом начали происходить какие-то встречи, достаточно быстро стал расширяться круг друзей и знакомых. Они нам во многом помогли быстрее адаптироваться и разобраться со многими вопросами. Ведь это была совсем незнакомая для нас страна, хотя и полюбившаяся.

Михаил: Мы очень любим открывать для себя Литву, грани ее культуры, истории. Знаете, это как в "Маленьком Принце": каждый раз ты садишься чуточку ближе. Сначала надо просто помолчать, понять, почувствовать людей, язык… А следующий шаг, как и в человеческих отношениях, когда влюбленность может и должна перерастать в какую-то ответственность, в возможность быть полезным тому месту, городу, людям, к которым ты оказался причастен. Ведь мы не склонны идеализировать и, конечно, понимаем, что проблемы есть всегда и везде. А если есть проблемы, то тем интереснее. Есть что решать.

- А что стало для вас открытием в Литве?

Наталия: Одно из самых больших открытий в Литве - это М-К. Чюрленис. Не то, что бы мы раньше не знали этого художника, но когда ты побывал на его родине в Дзукии, проникнулся всей этой сказочной атмосферой, это ведь совсем другое дело. Мы уже не раз бывали в музее Чюрлениса в Каунасе, познакомились там с чудесным экскурсоводом. Она так умело и с такой любовью ведет экскурсию, что тебе открываются нюансы, которые сам бы никогда не заметил.

Теперь посещение музея в Каунасе входит в обязательную программу для всех, кто к нам приезжает в гости. Однажды к нам приезжали наши друзья из Твери, очень талантливые музыканты Татьяна и Сергей Левины, большие поклонники творчества Чюрлениса. Мы им помогли организовать концерт в Вильнюсе. А совсем недавно Сергей представил свое музыкальное сочинение, посвященное Чюрленису, на сцене Тверской филармонии для хора, органа и фортепиано. Его можно послушать в "Ютюбе". Мы надеемся, что оно когда-нибудь будет исполнено и в Литве.

И вообще нас поражает литовская культура, традиции. Мы очень вдохновлены всеми праздниками и тем, как они отмечаются. Например, дни весеннего равноденствия и зимнего солнцестояния.

Михаил: Это правда, мы такого не встречали.

- А у Вас на родине разве не так?

Михаил: Я просто никогда не встречался с тем, чтобы у нас отмечались дни равноденствия и солнцестояния. Нас больше всего удивляет сама атмосфера и состояние людей… Какая-то серьезность, трепет и тишина.

- Да и мероприятия, которые проводятся в таких исторических местах, как Кернаве или Румшишкес, всегда очень популярны. А как у вас дела обстоят с языком?

Михаил: Надеемся, что впереди нас ждет еще много удивительных открытий. А язык учим с самого начала. Трудно, но мы стараемся. Дается он нам очень непросто. И мы, конечно, не мыслим свои перспективы без знания языка. И, кроме того, очень мало литературы о Литве на русском языке. Так что литовский язык нам просто необходим. Тем более, мы надеемся спустя какое-то время проводить занятия на литовском языке. Возможно, мы слишком самонадеянны, но для нас это важно.

Хотя у людей тут разные мнения, в том числе и у русскоязычных, которые здесь живут. Многие считают, что в Литве и без литовского языка можно обойтись. Но мы с Наташей такой взгляд не разделяем. Мы понимаем, что многие люди, возможно, стали заложниками разных политических и исторических обстоятельств. Не наше право судить, у каждого ведь своя какая-то правда и своя судьба. Но мы язык учим, очень подружились с нашим педагогом по литовскому, помогали ей организовывать школу литовского языка этим летом.

- Школа была организована на лоне природы - в Тракай?





Михаил: Да, мы неделю провели там все вместе. Ведь нам литовский язык, как ни странно, практиковать оказалось непросто. С одной стороны, все наши литовские друзья в общении с нами сразу переходят на русский язык, несмотря на наши просьбы говорить с нами по-литовски. А с другой стороны, может, и мы себя где-то жалеем... А тут такая прекрасная возможность полного погружения в язык на протяжении недели. И это были не только занятия. Мы вместе ходили на озеро, пели песни, проводили досуг, спектакль даже ставили.

Наталия: Да, это помогло, мы сделали такой небольшой рывок в плане языка, например, у меня снялись какие- то внутренние барьеры. Теперь намного легче вступать в разговор на литовском языке.

- Давайте поговорим о вашей просветительской деятельности, вы как раз только что сказали о том, что для вас важно что-то сделать на благо Литвы. Ваши лекции о философии, литературе — это часть этих планов или все произошло спонтанно?

Михаил: Мы вряд ли имеем право мыслить в таких категориях. Мы изучаем философию, чтобы искать мудрость, которой нам не хватает. Но самое главное – учиться применять в повседневной жизни то лучшее, что мы открываем для себя в мировой культуре. Ну и обязательно - делиться с другими результатами нашего опыта. И если это кому-то может помочь, то мы были бы счастливы. И, конечно, мы немного переживали, как нас примет Вильнюс.

Но все развивалось довольно стремительно и нам посчастливилось сразу попасть в очень живую среду, познакомиться со многими замечательными интересными людьми из так называемой "мигрантской тусовки". Было много интересных встреч, квартирников. Мы знакомились и много общались, проводили поэтические вечера, смотрели и обсуждали фильмы.

Мы с Наташей, кажется, начали с того, что провели встречу, посвященную творчеству Андрея Тарковского. И вот таким образом мы начали открывать город, людей, какие-то нюансы и особенности культурной среды.

- Из этого и родились впоследствии лекции?

Наталия: Не то чтобы родились, мы преподаванием и раньше занимались, но это те вещи, которые мы любим и которыми нам хочется делиться.

Михаил: Просто произошел ряд встреч, которые нас вдохновили и дали понять, что это нужно и востребовано. Но это не является нашей профессиональной деятельностью. Мы не ставим себе цель зарабатывать на этом, делаем мы все в свободное от работы время. По вечерам и по выходным.

Что касается нашей профессиональной деятельности и особенно получения и продления ВНЖ, то, конечно, мы не ожидали, что придется столкнуться с таким большим числом трудностей, особенно когда стали меняться правила для мигрантов. Но, понятно, что еще надо заслужить возможность жить здесь, особенно для людей из стран, не входящих в Евросоюз. Это трудно. Ведь особые условия, которые обязывают нас открыть тут свое дело, нанять на работу людей, эти правила появились недавно.

- А чем конкретно Вы занимаетесь?

Михаил: Основная сфера деятельности сейчас - это системная интеграция в сфере технологий мультимедиа. Оборудование конференц-залов, переговорных, ситуационных центров и так далее. Я уже много лет этим занимаюсь. У нас есть планы развиваться сторону европейского рынка, идет переговорный процесс с некоторыми литовскими компаниями.

Наталия: Но это продвигается не так быстро. Я также занимаюсь интернет-рекламой и сотрудничаю с европейской компанией. Мы пробовали себя и в других сферах. Например, за это время успели разработать программу и организовать приезд нескольких туристических групп из России и Украины. А дальше – время покажет. Нам же еще язык выучить надо.

- А как у вас дела обстоят с трудоустройством граждан Литвы или ЕС? Это требование для иностранных бизнесменов ввели относительно недавно...



Михаил: Это непростая для нас тема. Эти новые требования, безусловно, создали много дополнительных сложностей не только для нас, но и многих наших друзей и знакомых из среды мигрантов. Все это добавило дополнительных забот и финансовых расходов. Согласитесь, что далеко не любой бизнес предполагает необходимость найма сотрудников. Однако, всегда есть и другая сторона у любого процесса. Мы ведь понимаем, почему это происходит и что государство хочет оградить себя от разных злоупотреблений в этих вопросах.

Наталия: Другими словами, есть в этом своя логика. И те, кто планирует здесь жить и работать, должны, естественно, делать свой взнос в экономику страны. Хотя, конечно, во всем хороша мера.

- Если вернуться к Вашим лекциям, то по Вашим же словам, они не пользуются достаточно большим спросом, как Вам кажется, почему?

Михаил: Похоже, что темы, которые мы поднимаем на наших лекциях и занятиях везде не особо пользуются большим спросом. Это не вопрос страны. Это черты эпохи, в которую мы с вами живем. Когда, похоже, утрачена какая-то связь времен, когда критерием качества жизни становится успешность, а не проявления человеческого достоинства и других добродетелей, когда люди больше нацелены на комфорт, образование, карьеру и так далее.

Образование, конечно, важно, но это далеко не панацея. Без просвещения, без осознанного привнесения в свою жизнь больше осмысленности, доброты, чести, справедливости ничего хорошего не получится. А это требует больших внутренних душевных усилий и постоянства. Как говорит Михаил Жванецкий, мыслить всегда тяжело, поэтому все судят. А я бы добавил, что еще тяжелее жить в соответствии с тем, что ты осмыслил. Наверное, это и есть философский образ жизни.

- Но может, это и недостаток маркетинга, рекламы?





Михаил: И это, кончено, тоже. На данный момент наши возможности для маркетинга и продвижения более чем скромные и лучшая наша реклама - это люди, которые у нас уже побывали, другими словами "сарафанное радио" и Facebook, конечно. Хотя мы понимаем, что большие аудитории нам вряд ли удастся собрать, но будем стараться, чтобы о мероприятиях узнавало больше людей, которым интересна философия.

А настоящая философия для меня — это вопрос поиска, это всегда интеграция лучшего опыта человечества, осмысление его и попытка применять в своей судьбе.

Наталия: Мы бы хотели через эти мероприятия, через курс "Философия для жизни", создать пространство для диалога, для размышлений. Ведь есть какие-то вещи, о которых просто так на улице не поговоришь ни с кем. Иногда и не со всеми близкими поговоришь.

Наши мероприятия проходят в разной форме, иногда это поэтические вечера или лекции, но в рамках курса по философии у нас много диалогов и дискуссий, и нам кажется, что главное, чтобы каждый человек учился искать свои собственные ответы на самые важные вопросы. Каждая тема, как правило, поднимает определенные вопросы, над которыми уже дальше можно размышлять.

И для нас каждый раз это новое погружение в тему. И хотя есть любимые философы, например, Платон, у него можно находить всегда что-то новое и делать открытия. Сам по себе философский подход дает навык по-другому читать и художественную литературу, и мифологию, и смотреть спектакли, извлекать из этого опыт, который важен лично для тебя и который можно применять в жизни. Поэтому мы организуем, например, и литературные вечера. Недавно завершился цикл "Символизм культур". Но это всегда попытка находить то, что для нас лично ценно.

Михаил: Недавно у нас завершился цикл о символизме древних культур: шумерах, кельтах, греческой мифологии. Я думаю, что понимать символы, те смыслы, которые заложены в мифологических сюжетах, живописи, литературе. Это очень важно для человека, это то, что развивает внутренне.

Например, многие слышали выражение "прокрустово ложе". Речь идет о разбойнике Прокрусте, который всех, кто к нему приходил, укладывал на свое ложе. Если человек был короче этого ложа, Прокруст его вытягивал. Если длиннее – то обрубал ему ноги. Но полезно задуматься о том, как часто мы бываем по жизни сами этим Прокрустом, когда пытаемся подогнать под свои рамки все, с чем встречаемся. Но, к сожалению, этот цикл не вызвал большого интереса, литературные вечера в этом смысле пользовались большим спросом.

- Но, тем не менее, Вы рук не опускаете и в новом году тоже что-то планируете?

Наталия: Мы планируем новую группу курса "Философия для жизни". Это цикл лекций, в котором представлена философия, западная и восточная: это и древняя Индия, и Китай, и Египет, а также Сократ, Платон, неоплатоники, стоики. Но важны даже не сами темы, а жизненные вопросы, которые поднимаются через них. Это самые важные вопросы философии. Кант их так формулировал: Что я могу знать? На что я могу надеяться? Что я должен делать? Что такое человек?

Михаил: Это ключевые вопросы, которые обогащают нашу жизнь. И всегда у человека стоит вопрос, кого взять в путеводители, проводники. Например, приходя в музей, мы получаем какое-то впечатление, однако не всегда можем извлечь урок. И в этих важных человеческих вопросах мы берем себе за ориентиры классиков — то, что проверено временем.

- Недавно вы побывали в Украине, на праздновании юбилея Философской школы...

Наталия: Да, это школа, в которой я сама училась и преподавала много лет, когда жила в Киеве. В Украине она уже действует 25 лет. И мы бы хотели, чтобы здесь тоже со временем появилась философская школа, где, с одной стороны, можно было бы осмыслять и обсуждать важные вопросы и, кроме этого, вместе что-то делать хорошее. Не только говорить, но и вместе что-то делать. Это могли бы быть и благотворительные, и творческие проекты. И мы надеемся найти единомышленников в Литве.

Михаил: Да, такая модель философских школ существует давно, еще со времен Платона и даже Пифагора, это такая живая человеческая среда, которая призвана расширить круг мыслящих людей.

А что касается более конкретных планов на ближайшее время, то 25 января у нас будет презентация курса по философии, Наташа уже говорила о нем. И после этого те, кому будет интересно, смогут продолжить занятия. Они будут проходить по средам, вечером, в здании планетария в течение четырех месяцев.

- Спасибо за беседу.