Историки в Вильнюсе рассказали о разных взглядах на историю ВМВ

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 марта 2017 г. 16:03
В Вильнюсе прошла презентация выставки "Разные войны", посвященной трактовке событий Второй мировой войны (ВМВ) в школьных учебниках разных стран.
Algis Bitautas, Evaldas Bakonis, Vidmantas Valiušaitis, Kristina Smolijaninovaitė, Nikita Lomakinas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Проект выставки "Разные войны" появился в 2015 году. Его участники анализировали школьные учебники шести стран (Литвы, Польши, Германии, России, Италии, Чехии), внимание было уделено тому, как в этих учебниках рассказывают о Второй мировой войне.

Для участия в проекте были приглашены исследователи, ученые, которые и рассматривали представленные в школьных учебниках нарративы: как, к примеру, затрагивают тему Холокоста, послевоенного времени, о каких событиях умалчивают в той или иной стране и т.д.

Вильнюс стал десятым городом, где представляют данную выставку. И в понедельник, 6 марта, в столичной Ратуше прошла ее презентация. В Вильнюс выставка прибыла из Милана, а дальше отправится во Вроцлав. Выставка также побывала в Праге, Страсбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России. Проект был реализован Гражданским форумом ЕС-Россия.

Как отметил ведущий презентации Видмантас Валюшайтис, взгляд на события ВМВ в отдельно взятых странах отличается, поскольку война для разных стран, например, Литвы и Польши, началась в разное время. И то, что для россиян является Великой Отечественной войной и "экзистенциальной борьбой с Германией", для Литвы таковым не является, поскольку Литва перенесла целых три оккупации — советскую, нацистскую и вновь советскую.

Историки в Вильнюсе рассказали о разных взглядах на историю ВМВ
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ведущий презентации напомнил о резолюции Европарламента 2009 года, в которой говорится, что преступления сталинизма и нацизма недостаточно исследованы и оценены на международном уровне. Именно по этой причине и была выбрана тема ВМВ. "Эти события остаются одними из самых болезненных и противоречиво оцениваемых исторических эпизодов в коллективной памяти стран Европы", - говорил В.Валюшайтис.

Член координационного совета форума ЕС-Россия (объединяет неправительственные организации разных стран) Наталья Таубина отметила, что выставка стала возможна благодаря группе энтузиастов, которые собрались в группе по исторической памяти.

"Эта выставка крайне важна, потому что, зная, помня свою историю, имея способность ее анализировать, извлекать из нее уроки, у нас есть шанс двигаться вперед, развиваться, улучшаться. Эта выставка о страшных страницах нашей общей истории прошлого века, об ужасе, который пережили многие миллионы семей в разных странах. После ВМВ мировые лидеры договорились о ряде правил и концепции прав человека. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда эта система находится в кризисе. Поэтому крайне важно помнить свою историю, иметь возможность адекватно, критически к ней относиться и с этим опытом двигаться вперед", - утверждала Н.Таубина.

Cотрудник российской общественной организации "Мемориал" Никита Ломакин в своем выступлении подчеркнул, что в последнее время "наблюдает атмосферу борьбы за историю".

"У нас в России все это происходит очень живо, поскольку история постоянно подвергалась интерпретациям, что доходило и до учебников", - сказал он, напомнив о российском едином учебнике истории, где Сталин был назван "эффективным менеджером".

"Учебник был жуткий, там было оправдание сталинизма, репрессий. И таких проектов, как наш, не хватает, поскольку история войны является одной из эмоционально важных тем", - признался он.

Н.Ломакин рассказал, что, когда данная выставка проходила в Москве, один из государственных каналов сделал длинный репортаж, который был показан в прайм-тайм, в нем говорилось, что организаторы этой выставки "пересматривают историю ВМВ".

"Восприятие войны, тема учебников и образования очень разная и в разных странах разный уровень публичности, потому что в рамках государственной пропаганды (если говорить о России - DELFI) болезненно затрагивать тему войны", - уверял Н.Ломакин, добавив, что в России официально поддерживаются мифы о ВОВ.

Литовский историк Эвалдас Баконис в свою очередь сказал, что тема войны часто используется странами, которые "возродили свое существование" для строительства идентичности через формирование своего отношения к ВМВ.

Историк Альгис Битаутас отметил, что "для детей в школе Гитлер и Сталин — топовые темы".

"Когда их спрашиваешь, что вас интересует, они отвечают, что Сталин и Гитлер. Парадокс, но это самые любимые исторические персонажи для детей", - сказал он.

По его словам, история ВМВ подвергалась разным интерпретациям, к примеру, в свое время возник скандал, когда Япония представила свое восприятие этой темы, "пытаясь смягчить, показать себя лучше".

"Вряд ли мы найдем нечто единое в этом вопросе, и важно искать акценты, в которых мы расходимся и обсуждать, почему это так", - уверен А.Битаутас, который анализировал литовские учебники.

"И наши учебники различных издательств и авторов различаются в трактовке нарратива ВМВ", - подчеркнул он.

Член секретариата этого форума Кристина Смолияниновайте в ходе своего выступления сказала, что ей приходилось сталкиваться в разными мнениями по поводу ВМВ.

"Поэтому я подумала, что нужно создать такую группу, которая бы говорила о ВМВ и посмотреть на нее с разных сторон. Как в Чехии, Польше, Германии рассказывают о ней", - отметила она.

Kristina Smolijaninovaitė
Kristina Smolijaninovaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

В разговоре с DELFI К.Смолияниновайте также отметила, что разница в трактовке событий ВМВ в выбранных для анализа шести странах, все зависит от угла зрения на различные темы.

"К примеру, Холокост. Кажется, что мы много об этом говорим, но, оказывается, что смотрим на эту тему с различных позиций. В России евреев не выделяют как отдельную категорию, а включают в понятие "советский гражданин", и Холокост как таковой не выделен отдельно, как в учебниках других стран. А в Германии является центральной темой", - говорила она.

Что касается Литвы, по ее мнению, в учебниках Холокост подается недостаточно полно. "Об этом могли бы говорить больше", - констатировала она.

Другой пример — пакт Молотова-Риббентропа. По словам К.Смолияниновайте, этот пакт также интерпретируется по-разному.

"В Польше и Германии изучают и детально описывают секретные протоколы. Но если взять российские учебники, то часто советский нарратив превалирует, и в учебниках действия Сталина оправдывают, пишут, что это был превентивный шаг, поскольку он боялся оказаться в политической изоляции", - рассказала собеседница.

На вопрос о том, что является главной причиной того, что в разных странах мнения о событиях ВМВ расходятся, К.Смолияниновайте ответила, что для понимания реалий того времени и их оценки "еще необходимо много времени".

"История — такая вещь, что часто используется в качестве инструмента для оправдания политики", - рассуждала она.

В общем и целом участники презентации и состоявшейся дискуссии сошлись в одном: несмотря на разницу во взглядах на события ВМВ, нужно непременно говорить друг с другом и пытаться понять, почему в той или иной стране установился определенный взгляд на историю того времени.

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