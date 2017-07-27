Историки, философы и филологи чаще всего становятся продавцами

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BNS
четверг, 27 июля 2017 г. 09:17
Диплом о высшем образовании, полученный на некоторых специальностях в Литве, чаще не позволяет работать по специальности. Специалисты идут работать продавцами, официантами или горничными, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным издания, по данным Центра наблюдения и анализа науки и направлений обучения, большая часть выпускников бакалавров в прошлом году устроилась работать продавцами. Чаще всего продавцами шли работать историки, философы и литуанисты, а также специалисты в сфере сельского хозяйства и исследователи искусства.

Выпускники таких направлений как этнология и Фольклористика чаще работают бухгалтерами, специалистами в сфере политики и администрирования, продаж, устраиваются администраторами и секретарями, а также крупье. Пятое по популярности место работы профессионалов, окончивших Академию искусств - повар. Выпускники администрирования чаще всего устраиваются официантами и охранниками.

Бакалавры, окончившие педагогический университет, идут работать администраторами и секретарями, работают в сфере маркетинга и связей с общественностью. Среди бакалавров-юристов работа по специальности только на третьем месте, чаще всего они работают охранниками, специалистами в сфере политики и администрирования, а также продавцами, специалистами в сфере рекламы и маркетинга.

Представитель Центра Гинтаутас Якштас сказал, что половина студентов начинает работать во время учебы, треть из них занимает такие рабочие места, где не требуется диплом об окончании вуза, поэтому это не дает никакой пользы учебе. Около 25% выпускников вузов работают там, где не требуется высшее образование, и через год после окончания университета.

BNS
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