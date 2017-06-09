Историк: утверждения об инвестициях СССР в Литве и всей Балтии — ложь

"Балтийские государства восстановили свою независимость более четверти века назад. После восстановления независимости им было необходимо преодолеть тяжелый процесс преобразования экономики, который в значительной степени был вызван хозяйственной политикой, которую СССР навязывал Балтийским государствам в течение почти полувекового периода оккупации. Страны Балтии в принудительном порядке были интегрированы в экономическое пространство СССР, и их народное хозяйство должно было осуществлять приоритеты СССР, а не самих этих государств.

В советское время общество вводилось в заблуждение об экономической политике СССР в странах Балтии. Было создано ложное впечатление, что в страны Балтии инвестировались значительные средства и что страны Балтии развивались благодаря этим инвестициям СССР. Эти созданные в советское время мифы продолжают поддерживать также некоторые круги в современной России, и недавнее заявление посла Российской Федерации в Литве Александра Удальцова является частью этого подхода. В свою очередь, исследования, основанные на архивных документах, доказывают противоположное — страны Балтии уплатили в бюджет СССР значительно большие суммы, чем получили обратно. О Латвии этот вопрос детально исследован, информация опубликована как в недавно вышедшей Истории народного хозяйства Латвии, так и на интернет-ресурсах, в том числе на русском языке. То, в какой мере основанные на документах исследования контрастируют со сконструированными в советское время мифами, которые до сих пор поддерживаются, отражает короткометражный фильм "Хранить постоянно".

Документы из Литвы также свидетельствуют о том, что приоритетами СССР не было социально-экономическое развитие территории. Например, в 40-е годы, в период после Второй мировой войны, СССР в Литве гораздо больший объем средств тратил на подавление движения национального сопротивления, чем на инвестиции в народное хозяйство. Общие расходы Министерства внутренних дел СССР и Министерства государственной безопасности СССР в Литве в конце 40-х годов превысили полмиллиарда рублей (больше, чем в Латвии и Эстонии вместе взятых), и Литва, как и Латвия, была донором общей экономики СССР. Литва в этот период внесла в бюджет СССР на 5 — 6% больше, чем бюджет СССР тратил в Литве (и нужно учитывать, что в эти средства входили также расходы упомянутых репрессивных министерств СССР, превышавшие 20 процентов общих расходов в Литве!). В целом крупнейшие расходы СССР в Балтии были связаны с расходами военных и репрессивных учреждений, и следует еще раз подчеркнуть — все три страны Балтии были донорами общей экономической системы СССР — они вносили в бюджет СССР значительно большие суммы, чем получали обратно в виде централизованных инвестиций.

Поддержание различных мифов, которые распространением не опирающейся на факты информации ставят под сомнение долгосрочные перспективы стран Балтии в прошлом, очень выгодно тем, кто не хочет видеть успешное развитие Балтийских государств и в будущем. Тем, кто живет в иллюзиях, что вернутся времена СССР, когда народы Центральной Европы будут поставлены на колени перед тоталитарной державой".