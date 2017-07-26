Историк: Серакаускас - символ свободы Литвы

"Несомненно, наибольшее влияние и значение заключается в роли руководителя восстания, однако и после этого долго он был символической фигурой свободы Литвы", - сказала в среду BNS заместитель директора Литовского института истории Зита Мядишаускене.

Историк отметила, что основную часть своей жизни С. Сераковский прожил на территории России, а его контакты с Литвой были цензурированы и фрагментарны, ограничены, являлись тайными.

С. Сераковский возглавлял восстание лишь несколько месяцев, однако, по словам З. Мядишаускене, это была самая важная фаза сопротивления.

"Если реально это восстание никакого воздействия на ситуацию в Литве не оказало, сам факт сопротивления остался в памяти общества, и был очень важен в сохранении идентичности, в борьбе с начавшейся после восстания русификацией", - добавила она.

"С. Сераковский был одним из основных героев, которые помогли сохранить память о восстании, этот дух сопротивления, дух борьбы за независимость в Литве", - сказала М. Мядишаускене.

Эксперт отметила, что С. Сераковский, скорее всего, еще до восстания оказывал большое влияние на демократически настроенную часть общества, которая позднее и участвовала в сопротивлении.

"Он был распространителем тех новых, современных идей в Литве", - отметила историк.

Министерство культуры Литвы в среду сообщило, что на Горе Гядиминаса в литовской столице, возможно, обнаружены останки С. Сераковского.