Историк: Серакаускас - символ свободы Литвы

 (17)
BNS
среда, 26 июля 2017 г. 14:32
Лидер восстания против Царской России 1863 года Сигизмунд Сераковский (в литовской историографии Зигмантас Серакаускас) важен для Литвы как символ свободы, заявила историк Зита Мядишаускене.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Несомненно, наибольшее влияние и значение заключается в роли руководителя восстания, однако и после этого долго он был символической фигурой свободы Литвы", - сказала в среду BNS заместитель директора Литовского института истории Зита Мядишаускене.

Историк отметила, что основную часть своей жизни С. Сераковский прожил на территории России, а его контакты с Литвой были цензурированы и фрагментарны, ограничены, являлись тайными.

С. Сераковский возглавлял восстание лишь несколько месяцев, однако, по словам З. Мядишаускене, это была самая важная фаза сопротивления.

"Если реально это восстание никакого воздействия на ситуацию в Литве не оказало, сам факт сопротивления остался в памяти общества, и был очень важен в сохранении идентичности, в борьбе с начавшейся после восстания русификацией", - добавила она.

"С. Сераковский был одним из основных героев, которые помогли сохранить память о восстании, этот дух сопротивления, дух борьбы за независимость в Литве", - сказала М. Мядишаускене.

Эксперт отметила, что С. Сераковский, скорее всего, еще до восстания оказывал большое влияние на демократически настроенную часть общества, которая позднее и участвовала в сопротивлении.

"Он был распространителем тех новых, современных идей в Литве", - отметила историк.

Министерство культуры Литвы в среду сообщило, что на Горе Гядиминаса в литовской столице, возможно, обнаружены останки С. Сераковского.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Правительство списало 8 "афганских" внедорожников

Toyota Land Speed Cruiser
Правительство решило списать восемь внедорожников Toyota Land Cruiser, которые литовские военные использовали в Афганистане, по причине нецелесообразности ремонта.

Кафе пригласило на "пивную фиесту Адольфа" и вскоре пожалело об этом (5)

Paršelio rojus
Кафе Paršelio rojus, которое находится в Швянтои, сегодня утром вызвало массовое возмущение, разместив на своей странице в фейсбуке плакат с приглашением на "пивную фиесту Адольфа". На плакате изображен персонаж, похожий на Адольфа Гитлера с бокалом в руках. После звонка журналистов владелец кафе убрал рекламу со странице в социальной сети.

Обсуждаем: висагинцы предлагают амбициозный проект - заменить АЭС дата-центром (1)

Обсуждаем: висагинцы предлагают амбициозный проект - заменить АЭС дата-центром
Группа висагинских политиков выступила с амбициозной идеей создания на базе ИАЭС значимого для Литвы и Европы в целом крупнейшего дата-центра. В настоящее время инициативная группа представляет свой проект и ищет поддержку среди литовских учреждений и политиков.

Историк: Серакаускас - символ свободы Литвы (17)

Историк: Серакаускас - символ свободы Литвы
Лидер восстания против Царской России 1863 года Сигизмунд Сераковский (в литовской историографии Зигмантас Серакаускас) важен для Литвы как символ свободы, заявила историк Зита Мядишаускене.

Синоптики прогнозируют трехдневную жару

Синоптики прогнозируют трехдневную жару
Если прогноз не изменится, то на следующей неделе ожидается тропическая жара. В следующую среду температура может подняться до 35 градусов.
Facebook друзья