Историческая справедливость: спустя 25 лет – заочно вынесен приговор в деле омоновцев

Cпустя более 25 лет после трагических событий 1991 года, Литовский апелляционный суд заочно принял решение в деле бывшего командующего ОМОНа (отряда милиции особого назначения) в Вильнюсе Владимира Разводова.

Председатель коллегии из трех судей Сигита Беляускене 24 января объявила, что Разводова признали виновным – ему назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Его осужденный должен провести в колонии, если его задержат.

Разводова признали виновным по 100 ст. Уголовного кодекса ЛР – запрещенное международным правом обращение с людьми – и по 103 ст. – нанесение травм, истязание и др. нечеловеческое обращение с людьми, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.

"Разводов совершил тяжкие преднамеренные преступления, его ответственность отягчает то, что преступление было совершено группой лиц опасным для общество способом с использованием огнестрельного оружия", – сказано в постановлении суда.

Разводов также должен возместить пострадавшим нанесенный ущерб – больше 14 000 евро. Правда, в некоторых эпизодах он был оправдан за недостатком доказательств вины.

До этого дня не дожил другой командующий ОМОНом - Болеслав Макутынович, который умер в ноябре 2015 года в России, поэтому в его отношении судебное разбирательство было прекращено.

Правда, суд не получил официального подтверждения смерти Макутыновича, несмотря на то, что и суд, и прокуратура неоднократно обращались в российские инстанции. О смерти Макутыновича в суде сообщила его сестра, которая проживает в Литве, однако она сказала, что сама на похороны не ездила. По словам судей, о смерти Макутыновича сообщали СМИ, однако если в будущем выяснится, что он все-таки жив, то прокуроры смогут рассмотреть возможность возобновления процесса.

В обвинительном акте утверждалось, что Макутынович и Разводов в 1991 г. поддерживали агрессию России против Литвы. Они, по утверждению гособвинителя, пытались силой свергнуть законную власть, участвовали в нападениях на государственные учреждения, приказали членам отряда, которыми командовал Эдуардас Петраускас, использовать средства террора и запугивания в отношении должностных лиц независимой Литвы. Омоновцы нападали на полицейских, отбирали служебное оружие, личные вещи, незаконно задерживали людей и доставляли их в захваченное здание тогдашней Академии полиции Литвы.

Правоохранительные органы утверждали, что раскрыли 16 случаев нападения на посты пограничников Литвы, захвата оружия, обстрела людей.

Вильнюсский окружной суд Вильнюса 4 июня 2015 года заочно оправдал двух бывших командиров вильнюсского ОМОНа Макутыновича и Разводова - которых обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Суд постановил, что они не причастны к штурму телецентра в Вильнюсе в январе и расстрелу пограничного КПП Медининкай в июле 1991 г., и что, согласно международному праву, судить за инкриминируемые им преступления можно было бы в том случае, если бы они были совершены в условиях войны или оккупации. Литва в то время уже провозгласила свою независимость, но в ней ещё были дислоцированы советские войска.

Ответственность за агрессию, по заключению суда, ложится на руководство государства.

Прокуратура этот приговор обжаловала в Литовском апелляционном суде и просила приговорить Макутыновича и Разводова к 12 годам лишения свободы каждого, а также присудить с них возмещение нанесенного ущерба по гражданским искам.

Поскольку поступили сведения о смерти Макутыновича, его дело было закрыто.