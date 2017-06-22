Источники: фракцию Карбаускиса намерен покинуть еще один политик

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ru.DELFI.lt
четверг, 22 июня 2017 г. 13:45
В правящей фракции Литовского союза крестьян и зеленых – невеселые настроения. Реформы тормозятся, рейтинг партии снижается и растет число депутатов, которые из-за разногласий в идеологии по примеру коллег намереваются покинуть фракцию. В ближайшее время из фракции могут уйти еще 3-4 члена, пишет Lietuvos žinios.
Agnė Širinskienė, Ramūnas Karbauskis, Povilas Urbšys, Petras Gražulis
© DELFI / Domantas Pipas

Членов фракции окончание весенней сессии не радует. В неофициальных беседах члены фракции признают, что в течение последнего времени слово лидера фракции Рамунаса Карбаускиса перестало быть авторитетным, поэтому стало сложнее согласовывать решения по разным вопросам.

Говорят, что фракция недовольна незаметными плодами деятельности правительства, правда, обещаниям премьера Саулюса Сквернялиса пока еще верят. Недовольство также вызывает падение рейтинга партии.

Кроме того, заразительным стал пример покинувшей фракцию Довиле Шакалене.

По данным источников издания, некоторые члены фракции уже ищут, куда им перейти от "крестьян".

В числе привлекательных - фракция консерваторов.Некоторые "крестьяне" уже договорились с ее руководителями и с осени начнут работать в рядах консерваторов.

Другие более привлекательной считают Смешанную фракцию, где с января уже работает "крестьянин" Бронисловас Матялис.

"Мы сами никого не переманиваем. Наша дверь – открыта, мы настроены доброжелательно", – сказал журналистам лидер консерватoрoв Габриэлюс Ландсбергис, подтверди информацию о переговорах с некоторыми "крестьянами".

В числе "крестьян", которые намерены перейти к консерваторам, упоминают Раймундаса Мартинелиса: "Жизнь пестрая. Никогда не можешь знать, как сложатся обстоятельства".

Член фракции ЛСКЗ Повилас Урбшис заметил, что обстановка во фракции нормальная.

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Источники: фракцию Карбаускиса намерен покинуть еще один политик (1)

Agnė Širinskienė, Ramūnas Karbauskis, Povilas Urbšys, Petras Gražulis
В правящей фракции Литовского союза крестьян и зеленых – невеселые настроения. Реформы тормозятся, рейтинг партии снижается и растет число депутатов, которые из-за разногласий в идеологии по примеру коллег намереваются покинуть фракцию. В ближайшее время из фракции могут уйти еще 3-4 члена, пишет Lietuvos žinios.

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