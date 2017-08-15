Источники: бывший глава вильнюсской полиции претендует на пост руководителя Европола

Бывший глава вильнюсской полиции Кястутис Ланчинскас, который сейчас возглавляет консультативную миссию ЕС в Украине, претендует на пост директора Европола, эту информацию BNS подтвердили несколько источников.

После первого отборочного этапа Ланчинскас оказался в числе шести кандидатов в руководители этого ведомства, которое помогает правоохранительным органам стран ЕС в борьбе с международной преступностью и терроризмом.

Результаты конкурса станут известны в конце сентября.

В Европоле работают несколько тысяч человек, эта организация помогает расследовать около 40 000 международных преступлений в год.

Сейчас Европол возглавляет британец Роб Уэйнрайт. Европол находится в Гааге.

Ланчинскас стал руководителем консультативной миссии ЕС в Украине в прошлом году. Перед этим он почти семь лет возглавлял Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.

В 2005–2009 гг. Ланчинскас был заместителем генерального комиссара Литовской полиции, в системе МВД он служит с 1998 г.