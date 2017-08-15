Источники: бывший глава вильнюсской полиции претендует на пост руководителя Европола

После первого отборочного этапа Ланчинскас оказался в числе шести кандидатов в руководители этого ведомства, которое помогает правоохранительным органам стран ЕС в борьбе с международной преступностью и терроризмом.
Результаты конкурса станут известны в конце сентября.
В Европоле работают несколько тысяч человек, эта организация помогает расследовать около 40 000 международных преступлений в год.
Сейчас Европол возглавляет британец Роб Уэйнрайт. Европол находится в Гааге.
Ланчинскас стал руководителем консультативной миссии ЕС в Украине в прошлом году. Перед этим он почти семь лет возглавлял Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.
В 2005–2009 гг. Ланчинскас был заместителем генерального комиссара Литовской полиции, в системе МВД он служит с 1998 г.