Истек срок действия старых водительских удостоверений: тысячи водителей их не поменяли

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ru.DELFI.lt
пятница, 3 февраля 2017 г. 08:46
3 февраля истекает строк действия водительских удостоверений старого образца – ламинированные документы – на которых не указан срок действия, пишет LRT.lt.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

Водительские удостоверения поменяла только половина водителей.

В январе 2017 года Regitra выдала в два раза больше водительских удостоверений – 40 000.

Однако почти у 100 000 водителей все еще есть водительские удостоверения старого образца.

Опросы показали, что о необходимости поменять выданные с 1992 по 2000 гг. водительские удостоверения знают 85% водителей.

Заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас предполагает, что часть людей, которые не меняют документы - это эмигранты, которые не планируют возвращаться в Литву, другие, возможно, решили не менять права, поскольку в силу возраста или состояния здоровья уже не ездят за рулем.

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