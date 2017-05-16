Исследование: только в каждой 5 школе качество обучения хорошее

Только в каждой 5 школе качество обучения хорошее, в других - среднее, или ниже среднего. В школах на первом месте - традиционные академические уроки, большинство учеников не получает индивидуальной помощи, вместо преподавания в школе темы задают на дом, домашнюю работу часто не проверяют. Таковы данные обзора оценки школ Национального агентства оценки школ (НАОШ).

Эксперты НАОШ заметили, что учителя чаще всего читают ученикам лекции, ученики на уроках чаще пассивны, чем активны. Академический стиль преподавания доминировал на 60-80% уроках, за которыми наблюдали.

Замдиректора НАОШ Моника Билотене обратила внимание на то, что пассивные методы преподавания наблюдаются как в 1, так и в гимназических классах.

Эксперты обратили внимание на то, что домашней работы задают много даже по таким предметам, как этика, техника безопасности, музыка, рисование.

"Домашнее задание задают нецелесообразно, нет дифференциации, иногда домашнюю работу дают в спешке, хуже всего, что домашнюю работу редко проверяют или проверяют только формально", - сказала Билотене.

Эксперты зафиксировали немного случаев, когда возвращались к ошибкам учеников, их разбирали, выясняли. Внешняя оценка показала, что только 35% учеников помогают учителя, дополнительно объясняя сложные темы.

Интернет-опрос показал, что всего в 35% школ ученики чувствуют себя хорошо. Ученые и психологи говорят, что ученики хорошо учатся там, где хорошо себя чувствуют.

НАОШ констатирует, что качество работы школ неравномерное. Оно отличается как на уровне разных школ, так и на уровне мэрий. "Если взглянуть на успеваемость классов, то особенность в том, что с началом раннего подросткового периода - с 7-8 классов - успеваемость ухудшается. Нельзя говорить, что все учителя работают плохо. Есть часть учителей - около 10% - которые применяют активные методы", - сказала Билотене.