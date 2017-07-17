Исследование: такой реакцией общества может воспользоваться Кремль

Важнейшие для безопасности Литвы проблемы - внутренние социальные и экономические, а не угроза России. В случае войны Литву будет защищать меньше жителей, чем два года назад, большинство останется пассивным, а если и захочет оборонять страну – не будет знать, как. Это один из способов примитивной и поверхностной оценки нового исследования. Утверждают, что из-за такой оценки отсрочили публикацию его результатов.

Несколько недель назад в парламенте три комитета провели общее заседание, на котором обсуждались угрозы пророссийской пропаганды и способы борьбы с ней.

На заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНВО), организованное его председателем Витаутасом Бакасом, пригласили представителей Комитетов науки и образования и культуры, специалистов из университетов и представителей заинтересованных ведомств.

В их числе была и исследователь Литовского центра социальных исследований доктор наук Диана Янушаускене. Она является руководителем исследования "Субъективная безопасность в изменяющемся геополитическом контексте: особенности, формирующие факторы и стратегии, создаваемые индивидуумами". Исследование она с Эглей Вилейкене, Лаймой Невинскайте и Ингридой Гечене подготовили и представили в прошлом году. В опросе участвовали 1009 жителей.

В статье, посвященной этому исследованию в журнале "Философия. Социология", сказано, что исследовалось именно "субъективное понимание безопасности жителями Литвы". Все построено на психологическом убеждении, чувствах людей, а не на объективной реальности.

Члены ПКНБО ознакомились с этим исследованием в мае этого года на закрытом заседании.

Кроме того, хотели вообще не предавать огласке это исследование – чтобы не было неверных интерпретаций.

"Были такие мнения, что это слишком чувствительно, не стоит спешить. Но я думаю, что надо открыто говорить о проблемах, которые называет исследование: это социальная и информационная разобщенность которые представляют угрозу, это нельзя скрывать, поскольку есть данные о том, что такие исследования в регионах Литвы проводит определенное недружественное государство, ему известно о положении и настроениях.

Мы должны об этом знать, чтобы решать проблемы. Ведь похоже, что политики о таких исследованиях до сих пор не знали", – сказал Бакас.

Жители назвали проблемы и угрозы

В исследовании обсуждаются такие явления, как мягкая сила России и неблагоприятные для Литвы стереотипы, отношение к России и соседним странам, Литовская армия и гражданственность, важнейшие проблемы безопасности в Литве и ЕС.

Если вывести данные из контекста, то можно интерпретировать их так, что литовцы больше боятся социальных и экономических проблем, чем угрозы со стороны России, К примеру, самой большой проблемой респонденты считают эмиграцию и безработицу – 90%.

Затем идет преступность, обеспечение энергетической безопасности, плохая энергетическая ситуация, нищета и дискриминация с алкоголизмом. Из 21 проблемы угроза со стороны России была названа 16.

Svarbiausios problemos © LSTC nuotr.

Янушаускене не скрывала, что такие данные исследования могут стать "кладом" для кремлевских СМИ, которые будут интерпретировать результаты на свой лад.

Сама специалист заметила, что нельзя эту таблицу интерпретировать поверхностно.

"Спрашивали о каждом пункте отдельно, насколько он важен? Так респондентам все казалось важным", – сказала собеседница. Но она сказала, что после группировки ответов выяснилось: угроза военной инвазии со стороны России в 2016 г. понималась, как самая большая для личной безопасности – ее опасался 21% респондентов.

На вопрос о том, что они чувствуют по отношению к России, 15% респондентов ответили, что они боятся ее агрессивной политики. Только после этого они указали другие угрозы - преступления и криминогенное положение (15%), безопасность в месте проживания (14%), уровень жизни и экономическую ситуацию (12%), проблемы здравоохранения (6%), миграционный кризис и терроризм (по 3%). Кроме того, на первые пять вопросов "какое первое слово или понятие приходит в голову, когда слышишь слово Россия?" два связаны с отрицательными явлениями – конфликты и агрессия.

Grėsmės asmeniniam saugumui © LSTC nuotr.

Осознание угроз со стороны России выделено в еще одной таблице. 29% опасаются, что Россия может напасть на Литву, и начнется война. Энергозависимость от России назвали 13%. Запрет на ввоз литовских товаров в Россию и торговые ограничения волновали 11%, а влияние России на политику Литвы – 9% участников опроса.

Ущерб природе со стороны Калининградской области (АЭС, загрязнение рек) оценили 6%, влияние России на нацменьшинства – 4%. 3% считали, что из-за российской пропаганды жители Литвы будут меньше поддерживать западные демократические страны.

Когда и где чувствуют себя в безопасности?

Кроме того, по словам Янушаускене, опрос показал определенные парадоксы. Безопаснее всего жители чувствуют себя в своем ближайшем окружении – 91%, в своем жилом пространстве – 82%, в Литве – 63%, в ЕС – 45%, а в мире – всего 32%. По словам специалиста, то что люди чувствуют себя в наибольшей безопасности в ближайшем окружении, это парадокс, ведь именно там и происходит больше всего преступлений.

"Вероятно, что чем более далекое окружение, тем больше чувство безопасности связано не с реальностью, а с мнимыми угрозами, информацию о которых черпают из СМИ", – сказала социолог.

Однако исследование показало, что в начале 2016 г. 39% респондентов чувствовали себя в безопасности. По сравнению с данными опроса, проведенного 15 лет назад, это число выросло вдвое: в 1999 г. лишь 18% утверждали, что чувствуют себя в безопасности, в 2002 г. – 20%.

По сравнению с 2002 г., видно изменение в оценке угроз. В 2002 г. проблему нацбезопасности указывал лишь 1% респондентов, а самые большие угрозы считались социальными и экономическими – небезопасное место жительства, уровень преступности, плохое экономическое положение, беспокойство, связанное с ростом цен, проблемы со здоровьем.

По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук ВУ Томаса Янелюнаса, это не должно удивлять.

"Такие тенденции устоялись давно. Это то, с чем жители сталкиваются в повседневности, это актуальнее, чем потенциальные абстрактные угрозы, которых может и не быть", – сказал Янелюнас.

Значение ностальгии

По словам Янушаускене, исследование показало, что важнейшие факторы, влияющие на субъективную безопасность - это возраст, место жительства, семейное финансовое положение, национальность и отношение к советскому времени. Последний фактор показывает, что чем благоприятнее отношение к советскому времени, тем скептичнее респондент относится к Литве, союзникам и наоборот – благосклоннее к России. По мнению депутата Лауринаса Кащунаса, это показывает, насколько важна ностальгия по советскому времени, а также влияние и вред российских каналов.

"Подтвердилась причинно-следственная связь между положительной оценкой советского времени и равнодушием. То, чего Россия добивается через ностальгию по советскому времени, свои новые концепции, например "Русский мир", фильмы, сериалы и простое равнодушие – ничего не делать, оставаться в восточном, а не западном культурном пространстве", – сказал Кащунас.

Исследование показало, что те, кто часто смотрит российские каналы, меньше считает Россию угрозой. К примеру, в числе тех, кто каждый день смотрит российские каналы всего 20% считают Россию угрозой. Те, кто чаще смотрит литовские каналы, склонны считать Россию угрозой, но эта связь слабее.

Больше всего с этим связан просмотр телеканалов, затем следует чтение газет, радио, интернет-порталовa. Из тех, кто доверяет российским СМИ, лишь 21% считает Россию угрозой, из тех, кто доверяет литовским СМИ, 53% считают Россию угрозой.

В группе русских и поляков – крепче связь между установками и выбором СМИ: 48% русских и 42% поляков доверяют российским СМИ. В группе литовцев таких 6%.

Влияние СМИ на эти установки значительное, но стоит учитывать, что иногда разные источники используют для сравнения информации.

После того как в СМИ читают информацию о России, 38% респондентов чувствует большую озабоченность в связи с безопасностью Литвы, 45% видят, что СМИ вызывают панику в этом вопросе. Русские и поляки меньше беспокоятся и чаще считают, что СМИ нагнетают настроения, сеют панику.

Tautybės veiksnys © LSTC nuotr.

20% респондентов указали, что новости повышают уверенность в том, что Литва сможет защитить себя. Это значит, что жители доверяют союзникам. К примеру, всего 17% участников опроса считают, что жители Литвы готовы или полностью готовы отразить агрессию врага – скептиков 53%.

Возможности Литовской армии оцениваются лучше – 31% считает, что военные готовы защитить страну, 42% сомневаются. А если Литвы армия будет защищать совместно с союзниками по НАТО, то в готовность верят – 48%, а сомневаются всего 19%.

В исследовании выявлена связь между гордостью за гражданство и готовностью защищать страну. 39% тех, кто гордится гражданством Литвы, пойдут защищать страну, 17% – нет. Кроме того, выяснили и что 20% разочаровавшихся патриотов, которые не гордятся гражданством, все же пойдут защищать Литву, а 24% разочаровавшихся - не пойдут.

Порадовало отношение поляков

Критерий национальности также важен при оценке гордости за гражданство – если в группе литовцев он колеблется в пределах 52-56%, то немалый процент фиксируется и в группе русских и поляков. 47% поляков и 37% русских гордятся литовским гражданством, 39% поляков и 27% русских готовы защищать Литву в случае военной угрозы. По 35% поляков и русских одобряют возвращение обязательной воинской повинности, в группе литовцев таких – 54%.

Кто будет защищать Литву в случае угрозы?

Янелюнас обратил внимание на то, что при оценке национальности, возраста, финансового положения и места жительства на глаза попадаются несколько моментов.

Большая часть людей всех национальностей в случае угрозы останется в Литве и постарается защитить свою семью. Литовцы (21%) больше поляков (9%) и русских (2%) намерены остаться в Литве и с оружием в руках или иным способом защищать страну. Русские (24%) больше литовцев (17%) и поляков (10%) склонны покинуть страну в случае угрозы.

Молодые люди (младше 35 лет) больше пожилых склонны остаться в Литве и защищать родину. Люди более старшего возраста склонны остаться, но ничего не делать.

Люди с большим достатком больше склонны защищать родину с оружием в руках, чем бедные. Бедные склонны покинуть страну или остаться и ничего не делать.

Жители Каунаса (30%) и Вильнюса (26%) чаще других склонны защищать родину с оружием в руках. Жители небольших населенных пунктов чаще склонны остаться и заботиться о семье или ничего не делать.

Если обобщить результаты, то защитниками родины в основном будут литовцы и отчасти поляки, мужчины, отчасти - жители Вильнюса и Каунаса моложе 45 лет, более состоятельные, выступающие за демократические ценности, это люди, которые довольных своей жизнью.

Портрет пассивной группы иной: старше 45 лет, в основном русские и отчасти поляки, малоимущие, жители небольших населенных пунктов, которые считают, что в советское время жизнь была лучше или люди, недовольные своей жизнью.