Исследование: страны Балтии уязвимы перед Россией в конвенциональных силах

Автор исследования Эндрю Радин разделяет российскую агрессию на три категории: ненасильственная подрывная работа, скрытая деятельность с применением насилия и конвенциональные военные действия, поддерживаемые скрытой деятельностью.

Эндрю Радин считает, что, принимая во внимание все большую интеграцию русскоязычного населения и силу стран Балтии, России нелегко вести первые два вида деятельности.

Таким образом, наиболее уязвимыми страны Балтии являются с точки зрения перевеса в конвенциональных силах со стороны России.

В исследовании отмечается, что США и НАТО следует обращать внимание на все возможные формы российской агрессии. В этих целях американский автор предлагает скорректировать стратегическую кампанию по коммуникации с русскоязычным населением, предпринять меры по укреплению сил обороны стран Балтии и обеспечить, чтобы дислокация контингента НАТО в регионе невольно не привела к усилению российской подрывной деятельности и потенциала ее агрессии.