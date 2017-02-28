Исследование: страны Балтии уязвимы перед Россией в конвенциональных силах

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rus.delfi.ee
вторник, 28 февраля 2017 г. 08:40
Американская исследовательская организация RAND Corporation обнародовала исследование под названием "Hybrid Warfare in the Baltics. Threats and Potential Responses" ("Гибридная война в странах Балтии. Опасности и потенциальные ответы").
Į taikinius Baltijos jūroje atlikti pirmieji šūviai iš Lietuvos kariuomenės haubicų PzH2000
© KAM

Автор исследования Эндрю Радин разделяет российскую агрессию на три категории: ненасильственная подрывная работа, скрытая деятельность с применением насилия и конвенциональные военные действия, поддерживаемые скрытой деятельностью.

Эндрю Радин считает, что, принимая во внимание все большую интеграцию русскоязычного населения и силу стран Балтии, России нелегко вести первые два вида деятельности.

Таким образом, наиболее уязвимыми страны Балтии являются с точки зрения перевеса в конвенциональных силах со стороны России.

В исследовании отмечается, что США и НАТО следует обращать внимание на все возможные формы российской агрессии. В этих целях американский автор предлагает скорректировать стратегическую кампанию по коммуникации с русскоязычным населением, предпринять меры по укреплению сил обороны стран Балтии и обеспечить, чтобы дислокация контингента НАТО в регионе невольно не привела к усилению российской подрывной деятельности и потенциала ее агрессии.

rus.delfi.ee
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