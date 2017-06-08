Исследование: российские хакеры покушаются на Центробанк Литвы

Исследование проводилось на фоне участившихся обвинений в адрес России в связи со взломами компьютерных систем во время президентских выборов во Франции, информирует reuters.com. Однако Россия эти обвинения отрицает.

Вильнюс постоянно обвиняет Москву в попытках дестабилизировать работу литовских ведомств путем кибератак.

"В цивилизованном мире кибератаки обычно используют преступники для получения выгоды, в нашем же случае кибератаки характеризуются геополитическим аспектом", – сказал глава ЦБ Литвы Витас Василяускас, отвечая на вопрос об угрозе российских хакеров.

"В нашем регионе - это серьезные угрозы", - сказал он.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин сказал, что патриотически настроенные российские хакеры могли проводить кибератаки за рубежом, в странах, которые по своей инициативе строят с Москвой натянутые отношения. Однако он отрицал, что власти России имеют какое-либо отношение к этим взломам.

В этом году Литва сообщила, что обнаружила российское прослушивающее оборудование в трех компьютерах правительственных ведомств и таким образом пресекла множество попыток компьютерных взломов. Пресс-секретарь Путина назвал это глупостью.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис сказал Reuters, что Россия пыталась устроить хаос в Литве, возглавляя кибератаку в 2012 г. против ЦБ.

Подозревают, что российские хакеры организовали выпад против литовских, латвийских и эстонских энергосетей. Это вызвало опасение у НАТО.