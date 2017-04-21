Исследование показало, почему не все ощущают улучшения состояния экономики

"В последние 10 лет 15% самых состоятельных жителей Литвы получали 35–40% всего роста доходов, а 15% самых бедных получали 4–5%", – сказала ученый Вильнюсского университета Екатерина Навицке. По ее словам, это и есть ответ на вопрос, почему люди эмигрируют и почему люди с небольшими доходами не ощущают роста экономики.

Такие выводы Навицке представила 21 апреля в Соцмине на конференции "Неравенство доходов в странах Балтии: что знают исследователи, и думают жители".

Лектор ВУ сказала, что с 2005 до 2015 гг. непропорционально большая часть роста доходов пришлась на долю нескольким процентам состоятельных людей.

"Рост доходов сам по себе неравенство не упраздняет", – подчеркнула она. Навицке сказала, что после вступления Литвы в ЕС, больше всего на неравенство доходов подействовал рост доходов и политические реформы.

"Главный отрицательный фактор, повышающий неравенство - это рост доходов. Демографический фактор тоже увеличил неравенство, но его масштаб несколько меньше, чем мы думали. Основной фактор, который помог стабилизировать ситуацию - влияние политических реформ", – сказала Навицке.

По ее словам, время до экономического кризиса 2008/09 можно назвать щедрым периодом в сфере социальной защиты.

С началом кризиса в Литве, Латвии и Эстонии наблюдались похожие пакеты финансовой консолидации.

"НДС подняли во всех странах Балтии. В Латвии и Эстонии увеличили налог на социальное страхование, снижение налоговых льгот. В Литве и Латвии ввели налог на имущество. Урезали или заморозили выплаты, пенсии и зарплаты общественного сектора.

Самый большой пакет консолидации был в Латвии. Налоговые средства на первом месте были в Эстонии, далее шла консолидация выплат. Основное влияние перераспределение пришлось на социальные расходы", – сказала Навицке.

Ученый ВУ Аушра Разгуне сказала, что сокращение потребления расходов сектора власти отрицательно сказывается на трудовых доходах в Литве и Латвии.

"У государства есть рычаги влияния на падение трудовых доходов, но важно понимать, что большое перераспределение само по себе не является показателем благосостояния жителей", – сказала она, заметив, что профсоюза вы Литве довольно слабые: объединяют меньше 20% работников, а это ослабляет переговорную позицию работников.

Разгуне заметила, что отрицательно на зарплаты в Литве действует и "теневая" экономика.

"Исследование показало, что в странах Балтии как и в большинстве стран ЕС, часть трудовых доходов снижается, а неравенство доходов растет.

Основные факторы, которые могут повлиять на решение проблемы - контроль политики перераспределения и снижение "теневой" экономики", – сказала Разгуне.

После конференции Соцмин распространил пресс-релиз, в котором сказано, что опрос показал следующее: большая часть жителей стран Балтии хотела бы, чтобы общество было как в Скандинавии или еще более равным.

"Около 90% жителей Литвы и 80% эстонцев полностью согласны или согласны с тем, что государство должно снизить неравенство доходов. Это один из самых высоких показателей в международных исследованиях.

Только 10–15% жителей стран Балтии хотели бы жить в стране, где неравенство такое как сейчас. Несмотря на то, что после кризиса рост экономики в странах Балтии был быстрым, почти половина жителей Литвы и Латвии и треть жителей Эстонии сказали, что их личные доходы не увеличились.

Только четверть жителей Литвы и Латвии сказали, что они немного увеличились (в числе эстонцев таких 40%)", – сказано в сообщении.