Исследование: литовцы - самые счастливые жители стран Балтии

Жители Литвы счастливее жителей Латвии и Эстонии, однако в целом во всех трех стран Балтии люди не так счастливы, как жители остального мира, показывает Всемирный барометр Win/Gallup International и Baltic Market Insights.

Согласно данным исследования, в конце 2016 года 54% литовцев сказали, что счастливы, в Эстонии этот показатель был 53%, в Латвии - 49%.

Между тем глобальный Индекс счастья в конце 2016 года показывал, что 59% жителей мира чувствуют себя счастливыми.

В свою очередь, жители стран Балтии в конце 2016 года пессимистичнее жителей всего остального мира отзывались об экономике.

Индекс экономических ожиданий в Литве составил 16%, в Латвии - 34%, в Эстонии - 15%. Между тем глобальный Индекс экономических ожиданий составил 20%.

Во время исследования Win/Gallup International и Baltic Market Insights в конце 2016 года было опрошено 66,6 тыс. человек из 66 стран. В каждой стране Балтии было опрошено по 500 человек.