Исследование: литовцы - самые счастливые жители стран Балтии

 (62)
BNS
вторник, 17 января 2017 г. 18:25
Жители Литвы счастливее жителей Латвии и Эстонии, однако в целом во всех трех стран Балтии люди не так счастливы, как жители остального мира, показывает Всемирный барометр Win/Gallup International и Baltic Market Insights.
© Kaip užaugau su Dainų šventėmis

Согласно данным исследования, в конце 2016 года 54% литовцев сказали, что счастливы, в Эстонии этот показатель был 53%, в Латвии - 49%.

Между тем глобальный Индекс счастья в конце 2016 года показывал, что 59% жителей мира чувствуют себя счастливыми.

В свою очередь, жители стран Балтии в конце 2016 года пессимистичнее жителей всего остального мира отзывались об экономике.

Индекс экономических ожиданий в Литве составил 16%, в Латвии - 34%, в Эстонии - 15%. Между тем глобальный Индекс экономических ожиданий составил 20%.

Во время исследования Win/Gallup International и Baltic Market Insights в конце 2016 года было опрошено 66,6 тыс. человек из 66 стран. В каждой стране Балтии было опрошено по 500 человек.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В обновленной стратегии нацбезопасности Литвы – 14 угроз (9)

Vėliava
Во вторник парламент Литвы утвердил обновленную стратегию национальной безопасности.

Исследование: литовцы - самые счастливые жители стран Балтии (62)

Исследование: литовцы - самые счастливые жители стран Балтии
Жители Литвы счастливее жителей Латвии и Эстонии, однако в целом во всех трех стран Балтии люди не так счастливы, как жители остального мира, показывает Всемирный барометр Win/Gallup International и Baltic Market Insights.

В месте, где было совершено преступление, открыт новый бар (1)

Baro Little Big pokyčiai
Вместо печально известного "Психбариса", около которого в 2014 году был жестоко избит известный композитор Томас Добровольскис, позже скончавшийся в больнице, в октябре на ул. Вингрю был открыт новый бар.

Завершился приём заявок на должность ректора ЕГУ (1)

Завершился приём заявок на должность ректора ЕГУ
17 января официально завершился приём заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.

Снижения налогов придется подождать: вопрос содровских налогов решат только весной (2)

Ramūnas Karbauskis
Новые власти предлагают не повышать взносы в "Содру" по авторским договорам и оставить в силе действовавшие до этого года налоговые льготы - подсчет налогов с половины доходов. Кроме того, эти взносы планируют отменить на необлагаемые налогами доходы с авторских лицензионных соглашений.
Facebook друзья
Rambler's Top100