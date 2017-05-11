Исследование: из Литвы хотели бы эмигрировать 43,2% восьмиклассников

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ru.DELFI.lt
четверг, 11 мая 2017 г. 15:39
Из Литвы хотели бы эмигрировать 43,2% восьмиклассников, показало исследование, проведенное Национальным экзаменационным центром (НЭЦ).
Emigrantai, dirbantys narcizų laukuose D. Britanijoje
© Vida Press

Результаты исследования 10 мая представил главред издания Reitingai Гинтарас Сарафинас и представитель издания Йоне Кучискайте.

"Из Литвы хотят уехать 19% четвероклассников. Еще хуже картина опроса восьмиклассников – хотят уехать 43%. Я не знаю, что происходит в школах, в семьях, о чем они говорят?", – вопрошал Сарафинас.

Не менее красноречив и другой показатель опроса. По словам докладчиков, это показывает, что в реформах нуждаются не только вузы, но и школы на всех уровнях - начальном, среднем и гимназическом.

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"Треть сегодняшних восьмиклассников не считают себя патриотами Литвы. Это среди школьников, детей, которые еще не имели отрицательного опыта... Они должны любить свой край, но не любят, хотят эмигрировать", – заметил он.

Как видно из опроса, восьмиклассников просили ответить на вопрос "Ты хотел бы уехать из Литвы и постоянно жить в другой стране". 29,4% ответили "да", еще 13,8% ответили "конечно, да".

С таким утверждением не согласились 40,4% восьмиклассников, категорически не согласились – 16,4%.

Между тем 6,9% четвероклассников ответили на этот вопрос "конечно, да", а "да" – 12,4%. Не согласились с таким утверждением 80,7% четвероклассников.

В свою очередь утверждение "Я патриот Литвы" „положительно оценили всего 66% восьмиклассников. 45,7% указали, что согласны с таким утверждением, а 20,3% – что полностью согласны.

С утверждением категорически не согласились 7,9% восьмиклассников, 26,1% не согласились.

Кроме того, 29,5% восьмиклассников указали, что не доверяют президенту Литвы и правительству, а 8,1% совершенно не доверяют им.

Полностью президенту и правительству доверяют 14% восьмиклассников, а доверяют – 48,4%.

В журнале Reitingai анализируют вопрос, что в числе детей, которые не считают себя патриотами и хотят эмигрировать, большинство те - кто плохо учится и плохо себя чувствуют в школе.

"Единственный предмет, который они прилежно изучают - это английский язык (а к литовскому они подчеркнуто равнодушны)", – заметил Сарафинас.

Несмотря на то, что гражданское и патриотическое воспитание в литовских школах - обязательно, его преподают достаточно хаотично.

"Тенденция вызывает беспокойство, даже пугает. Данные новейшего исследования (2015 г.) показывают, что пятая часть нынешних 10- и 11-летних детей хочет эмигрировать. Еще печальнее, что в рядах 15-летних таких в два раза больше – целых 43,2%. Кстати, треть нынешних восьмиклассников не считает себя патриотами Литвы", – заметил заместитель директора НЭЦ Пранас Гудинас.

DELFI напоминает, что в начале мая было представлено исследование, согласно которому, больше 90% литовской молодежи в возрасте 15-19 лет уехало бы в страны Западной Европы, если бы нашли там работу по специальности. Это показывает, что из Литвы готовы уехать даже те, у кого нет опыта работы.

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