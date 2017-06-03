Исследование: детей растят для эмиграции

Провели исследование, чтобы выяснить, зачем литовцы изучают английский язык, и выяснили, что каждый шестой изучает его, поскольку планирует уехать работать за границу.

Мало того, 24% участников опроса отправили бы своих детей на частные курсы английского для того, чтобы они могли уехать жить и работать за границей.

Опрос по заказу школы английского языка Intellectus провела компания Spinter tyrimai. Опрос показал, что литовцы изучают английский по трем основным причинам: ради возможности договориться во время путешествий за границей (23%), возможности смотреть фильму и читать книги на английском языке (21%) и работать за границей (17%).

Можно было выбирать несколько вариантов ответа на вопрос, поэтому сумма может превышать 100%. Среди вариантов был - "владение английским является нормой, поэтому не хочется отставать от других" (13%), "нужно для карьеры" (12%), "планы учиться за границей" (7%), "желание лучше понимать супруга/супругу иностранку (5%), "желание лучше подготовиться к международным экзаменам" (3%), "желание лучше подготовится к школьным экзаменам" (2%).

"Планы в связи с работой за границей чаще всего упоминали мужчины в возрасте 18-35 лет, представители группы с большими доходами и жители крупных городов", – сказано в выводах.

"Результаты показали, что жители Литвы больше заботятся о будущем своих детей. 39% участников опроса сказали, что ничто не побуждает их учить английский, они его не учат и не собираются учить. Однако ребенка в частную школу не пустили бы лишь 15% респондентов. Это показывает, что люди больше внимания уделяют образованию детей, чем себе", – сказал глава частной школы Intellectus Андрюс Ингелевич.

Как выяснилось, большинство родителей (47%) отправили бы ребенка на частные курсы, чтобы он лучше выучил разговорный язык, 43% – чтобы лучше выучил английски вообще (письмо, чтение и разговорную речь).

DELFI напоминает, что по данным исследования, проведенного Национальным экзаменационным центром (НЭЦ), из Литвы хотели бы эмигрировать 43,2% восьмиклассников.

"Из Литвы хотят уехать 19% четвероклассников. Еще хуже картина опроса восьмиклассников – хотят уехать 43%. Я не знаю, что происходит в школах, в семьях, о чем они говорят?", – вопрошал главред издания Reitingai Гинтарас Сарафинас.

В журнале Reitingai анализируют вопрос, что в числе детей, которые не считают себя патриотами и хотят эмигрировать, большинство те - кто плохо учится и плохо себя чувствуют в школе.

"Единственный предмет, который они прилежно изучают - это английский язык (а к литовскому они подчеркнуто равнодушны)", – заметил Сарафинас.