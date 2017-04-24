Исследование: без работы 2 из 3 жителей Литвы смогли бы прожить не больше 3 месяцев

По заказу института финансов банка Swedbank было проведено исследование, которое показало, что лишившись источника доходов 65% жителей Литвы столкнутся с финансовыми проблемами, пишет lrt.lt.

По словам психолога Элоны Илгювене, у людей нет сбережений, поэтому они чувствуют себя финансово незащищенными, переживают стресс и отрицательные эмоции. Она советует, что делать тем, у кого нет средств для откладывания сбережений и тем, кто не умеет экономить.

"Постоянная нехватка денег вызывает стресс, выражающийся в развитии комплекса неполноценности, чувства безысходности, злобы, беспокойства, даже депрессию. Такому человеку сложнее сосредоточиться на работе, он отрицательно относится к окружению, утрачивает чувство перспективы, человек от безысходности ищет не всегда конструктивный выход", – сказала Илгювене.

По данным института финансов Swedbank, в последний год с финансовыми проблемами сталкивался 41% жителей Литвы. Что в таких случаях делают жители? Согласно результатам исследования, большая часть (55%) старается жить экономно, отказывается от определенных расходов, а 39% берут деньги в долг у родственников и знакомых, почти 10% берут "быстрые" кредиты.

"Человеку, который едва сводит концы с концами, нужно стараться поменять работу на лучше оплачиваемую, а если для этого нужно поменять профессию или квалификацию – нужно решиться на это. Если брать деньги в долг, так только на смену профессии, т.к. это имеет смысл", – сказала психолог.

Согласно исследованию, свои финансы постоянно планирует 61% жителей, остальные делают это иногда.

Согласно исследованию института финансов Swedbank, у 12% домашних хозяйств вообще нет сбережений. 10: без доходов не прожили бы и месяца, 17% в течение месяца могли бы удовлетворить лишь свои минимальные нужды. Еще по 13% располагают сбережениями на 2 и 3 месяца. "Базовые сбережения, которые позволят быть финансово защищенным, должны составлять 6 месячных зарплат, чтобы человек мог продержаться полгода. Такой или больший резерв есть только у каждого 5 жителя Литвы", – заметила представитель Swedbank Юрате Цвиликене.