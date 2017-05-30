Исследовали мнение жителей об алкоголе: все очень просто

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в парламенте обсуждает методы контроля над алкоголем, которые никого не оставили равнодушными.

Борьба с алкоголизмом была основным предвыборным обещанием партии. Правда, в программе обещали больше способов борьбы, важнейший из которых – продажа алкоголя в государственных магазинах. Но правительство решило с этим пока повременить.

Сейчас парламент обсуждает следующие способы борьбы: полный запрет рекламы, ограничение времени продажи, повышение возрастного ценза до 20 лет, запрет на продажу алкоголя в нестационарных уличных кафе на взморье, ограничение продажи алкоголя во время массовых мероприятий.

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus решил узнать, как это оценивает общество.

Директор Vilmorus Владас Гайдис сказал DELFI, что опрос проводился 5-13 мая, он не был заказным, центр провел его по собственной инициативе вместе с обычным ежемесячным опросом о популярности партий.

Согласно данным опроса, жители Литвы поддерживают полный запрет рекламы, сокращение времени продажи алкоголя и повышение возрастного ценза до 20 лет.

Но люди против повышения цен на алкоголь, они не поддерживают идею специализированных магазинов, респонденты также не хотят, чтобы продажу алкоголя запретили во время массовых мероприятий и фестивалей.

Напомним, что с 1 марта этого года ЛСКЗ поднял акциз на алкоголь и табачные изделия. Вопрос специализированных магазинов правительство на некоторое время отложило, а позиция в вопросе массовых мероприятий и фестивалей несколько смягчилась: во время бесплатных мероприятий планируют зоны, в которых будут продавать слабые алкогольные напитки (в эту зону нельзя проходить лицам до 20 лет). Во время платных массовых мероприятий торговля алкоголем будет разрешена.

Об уличных кафе у респондентов не спрашивали, поскольку эта поправка еще не была до конца ясна: правящие только 28 мая зарегистрировали поправку к этому пункту. Согласно поправке, в уличных кафе, находящихся рядом с обычными кафе, можно будет продавать алкоголь, но нестационарных летних кафе не останется. Это больше всего касается взморья.

По словам Гайдиса, респонденты ясно высказываются за запрет рекламы алкоголя: "Обычно эта реклама нужна не людям".

Комментируя реакцию на повышение цен, директор Vilmorus заметил, что в Литве отрицательно реагируют на повышение всех цен на товары и услуги: неважно, чего это касается, отопления или алкоголя.

"Алкоголь покупают не только те, кто пьет, но иногда люди покупают его раз в год, когда идут на день рождения, но этого достаточно для того, чтобы человек был против роста цен. Повышение цен людям понравилось бы, если бы оно касалось самых богатых, к примеру, если бы в 5 раз подорожали автомобили Ferrari. Тогда сказали бы: так и надо", - сказал Гайдис.

46% респондентов одобрили сокращение времени продажи алкоголя, но социолог заметил, что за это чаще выступают женщины, респонденты с высшим образованием, а мужчины против.

Кстати, люди старше 50 лет чаще одобряют сокращение времени продажи, чем более молодые жители.

Согласно результатам опроса, 66% респондентов высказались за повышение возрастного ценза при продаже алкоголя с 18 до 20 лет.

"Это одобряют более/или менее все группы, за исключением молодежи в возрасте 18-20 лет. Все остальные, уже одобряют", - заметил Гайдис.

По словам собеседника, вообще просматривается тенденция, согласно которой ограничения больше одобряют женщины и люди старшего возраста.

Социолог рассказал, что нашел опрос от сентября 1989 г., который провел Центр исследования общественного мнения Литовской академии наук. затем на его базе и возник центр Vilmorus.

Как раз перед этим, в 1985-1987 гг., по всему СССР прошла горбачевская антиалкогольная кампания. В 1989 г. жителей Литвы спрашивали, что они могут сказать о продаже алкоголя.

"Там были разные варианты: "Я за "сухой" закон (полный запрет на продажу)". Этот вариант поддержали 15%. Другой вариант: "Надо снизить масштабы торговли". За это высказались 16%. Третий вариант: "Нынешнее положение меня удовлетворяет". В то время, кажется, выдавали талоны, их давали даже на младенцев, а некоторые непьющие накопили талонов на 20 лет вперед. Последний вариант был таким: "Алкоголя в магазинах должно быть столько, чтобы всегда можно было купить". Этот вариант поддержали 54%", - сказал Гайдис.

"Столько лет прошло, а мы вернулись к тому же вопросу", - подытожил социолог.