Исполнитель Микутавичюс раскритиковал историков

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ru.DELFI.lt
четверг, 30 марта 2017 г. 09:23
29 марта в СМИ появилась информация о том, что в Берлине был обнаружен оригинал Акта 16 февраля на литовском языке – его в немецком дипломатическом архиве нашел политолог Людас Мажилис. Эта весть порадовала многих пользователей фейсбука.
Marijonas Mikutavičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Как я понял, что вместо того, чтобы столько лет выдвигать теории, рассказывать легенды, придумывать истории, дискутировать до хрипоты, одному человеку нужно было поднять свой зад и все решить в течение двух дней. И как ему в голову пришла такая мысль, которая не посетила ни одного историка - поискать в архивах?", – писал литовский исполнитель Мариёнас Микутавичюс.

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"Пусть не врет, наверное, сам не догадался, – сказал о политологе Мажилисе Микутавичюс. – Басанавичюс в полнолуние должен был показаться у кладбища на огненном коне и указать. "Иди в Германию, Мажилис, – должен был сказать Басанавичюс, – в архивах лежит акт независимости". "Как это возможно, – не верил Мажилис. – Так он не в осином гнезде? Не в сюртуке Сметоны зашит? Ни в сундуке на дубе у Шяштокай?". "В архивах, говорю тебе", – сурово крикнул Басанавичюс. "Но с каких это пор документы в архивах лежат", – не верил Мажилис. Тогда получил тростью патриарха по спине и сделал то, что никакой историк сделать не догадался. С праздником всех".

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