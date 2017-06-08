Иштван Квик в программе "Нужные люди" рассказал, как стать ромом

"Так получается, что жизнь меня окружает очень хорошими и теплыми людьми. Может быть, это хорошее чувство я нахожу в них сам. Я люблю всех людей. Всегда нахожусь в окружении хороших людей", - говорит в программе<a href="http://ru.delfi.lt/temy/nuzhnye-lyudi-0" target="_blank" class="ttl_link textTag_74824790"> "Нужные люди" </a>председатель Общины ромов <a href="http://ru.delfi.lt/temy/litvy" title="Литвы" class="ttl_link textTag_59884969" target="_blank">Литвы</a> Иштван Квик.

Известный певец, лидер ансамбля ромской песни "Саре Рома" три года назад возглавил общину. Свою задачу он видит в том, чтобы помочь общине интегрироваться, а литовскому обществу - избавиться от стереотипов. В интервью Rusradio.lt и портала ru.DELFI.lt он рассказал о свое общественной деятельности, карьере исполнителя, актуальных социальных проблемах, вопросе расселения жителей табора, своей судьбе и ответил на вопрос о том, как стать ромом.

"Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют новый цикл программ "Нужные люди". Каждый вторник, среду и четверг в 12:20 в прямом эфире гости студии и портала - представители разных профессий, национальностей, социальных групп, которые успешно реализуют себя в Литве и за ее пределами, в режиме реального времени отвечают на вопросы ведущих программы и аудитории. 8 июня гостем программы стал И.Квик.

Начало прямой видеотрансляция интервью – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.