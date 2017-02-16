Ищут Килдишене: это не может долго продолжаться

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых, председатель Паневежского отделения партии Грета Килдишене после того как отказалась от депутатского мандата уехала за границу. С ней не удается связаться и заместителю председателя партии Кястутису Мажейке, который должен проконтролировать решение вопроса о руководстве Паневежского отделения.

"Сейчас Грета за границей, без нее, по нашему Уставу, мы не можем созвать всеобщее собрание", - сказал Мажейка.

"Мне не удается связаться, но я знаю, что она за границей", - сказал депутат, прибавив, что Килдишене не отвечает ни на звонки, ни на электронные письма.

"Может это эмоциональная усталость?" - предположил Мажейка.

По словам депутата, в такой ситуации руководство отделения вынуждено выбрать ВРИО председателя и ждать возвращения Килдишене – чтобы созвать всеобщее собрание, на котором выберут постоянного руководителя.

На вопрос, когда Килдишене вернется, Мажейка ответил, что это открытый вопрос. "Но, по нашим данным, это не должно длиться долго", - сказал он.

"Может, отдыхает после напряженного периода. Это не должно затянуться. Поскольку, как вы знаете, за границей дорого", - продолжил Мажейка.

Он подчеркнул, что Килдишене также должна отчитаться за мероприятия, которые прошли после выборов и расходы на них.

Килдишене отказалась от депутатского мандата и временно остановила полномочия в должности вице-председателя партии, однако остается председателем Паневежского отделения, несмотря на то, что по словам "крестьянки" Римы Башкене, Килдишене сказала о том, что хочет отказаться и от этих обязанностей.

"Я знаю, что отделение жаждет перемен. Думаю, мы должны решить эту проблему", - сказал Мажейка.

"Но ее никто из партии не исключил. Она в любой момент может реабилитировать себя и достигать политических высот", - сказал Мажейка.