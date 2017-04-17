Исчезающая Литва. Если ничто не изменится, ждут две проблемы

Если в Литве ничего не изменится, то перспектива, которая ждет в ближайшие десятилетия, не радует: сокращается число трудоспособного населения и детей, растет число пенсионеров, но и это еще не все. Не будет денег на увеличение пенсий, подорожает содержание инфраструктуры.

Есть несколько причин сокращения числа жителей, однако тенденция по сути не меняется – число жителей по-прежнему сокращается.

Вот так выглядела карта Литвы с учетом числа жителей пенсионного возраста на 1000 человек.

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000-iui gyventojų, socialiniszemelapis.lt duomenys © Organizacijos nuotr.

Больше всего пенсионеров было в округах следующих регионов: Игналинского (313,9), Аникщяйского (301,9), Зарасайского (284,3), Варенского (282,1), Биржайского (281,1), Укмергского (279), Молетского (277,8) и Лаздийского (276,2).

Самые молодые округа - Нерингский (162,7), Вильнюсского района (177,1), Клайпедского района (179,9), Каунасского района (185,2) и Вильнюса (190,7). В них пенсионеры не каждый третий, а каждый пятый.

Кроме пенсионеров, работающее население должно также содержать детей, инвалидов и безработных.

По подсчетам Соцмина, в начале 2016 г. в Литве было 594 400 получателей пенсий по старости, 201 600 инвалидов и 152 000 безработных. Это почти миллион жителей.

Что ждет Литву в ближайшие десятилетия, если ничто не изменится и число работающего населения не увеличится?

"Если взглянуть на то, что ждет Литву через 20 лет, то точно столкнемся с проблемами. Во-первых, "зависнет" вся инфраструктура в районах из-за нехватки жителей", - сказал финансовый аналитик Римантас Рудзкис.

Он пояснил, что имеется в виду, например, шяуляйский центральный водопровод рассчитан на обслуживание 150 000 жителей, если их останется 50 000, то вода подорожает, то же самое касается и отопительной системы.

"У нас все делалось разумно с учетом развития городов, а сейчас все изменилось. Значит, либо надо заново оборудовать системы, т.е. около каждого многоквартирного дома бурить скважины и устраивать котельные, или где-то поддерживать центральные системы на случай стабилизации числа жителей, но пока этим не пахнет - число жителей сокращается", - сказал Рудзкис.

Другая проблема – где брать деньги для будущих пенсионеров, особенно если их станет больше, а работающего населения меньше?

"Государственные пенсии зависят от экономики. Во-первых, от числа работающих людей, поскольку их взносы - основной источник выплат пенсий. Но могут быть и другие налоги, например, с бизнеса", - сказал экономист, профессор Ромас Лазутка.

По его словам, чем больше налогоплательщиков, тем лучше для пенсионеров.

Рудзкис предлагает решение для мэрий, в которых много пенсионеров: "Я вижу возможность принять, например, в Игналину на постоянное место жительства, скажем, людей старшего возраста из Западной Европы, предоставлять им услуги ухода и др. подобные услуги. У нас плотность населения небольшая, страна красивая, есть природа, сейчас здесь довольно дешево, поэтому можно думать об экспорте медицинских услуг".

Он прибавил, что Литва может похвастаться довольно хорошей системой медицинских услуг, а на Западе распространяются дистанционные медицинские услуги, например, когда необходимые образцы, например, крови, можно взять в доме опеки и выслать в крупный исследовательский центр.

"Было бы очень выгодно, если бы в Литве жил пенсионер из Германии: он получал бы деньги оттуда, а тратил бы их здесь, так в Литве росло бы количество средств, увеличилось бы потребление, легче было бы содержать инфраструктуру", - сказал Рудзкис.

По его словам, в Литве могли бы поселиться пенсионеры не только из ЕС.

"Мы неизбежно должны будем впустить людей из других стран, поскольку у нас в структуре жителей, во-первых, будет много пожилых людей, во-вторых – районы опустеют и инфраструктура из-за этого пострадает", - сказла экономист.

По его словам, надо рассмотреть возможность более гибкого порядка выдачи разрешений на проживание в Литве иностранцев.

"Все предложения нужно обсуждать, важно не перешагнуть черту, чтобы инородцы не хлынули массово, и не сделали бы жизнь неприятной местным жителям. Определенное число людей можно впустить при условии, что их могут выслать из страны, если они не соблюдают законы и т.д. Важно также, чтобы приезжие были из близких культурными традициями стран, скажем, украинцы, белорусы, у них похожий менталитет, они не создадут проблем", - считает Руздкис.

"Районы на самом деле пустеют, и что-то предпринимать надо уже сейчас. Я недавно ездил в Игналину, у меня сердце сжалось - такой красивый городок, природа, все есть, а жителей – в два раза меньше, чем 20-30 лет назад, Уж лучше пусть там украинцы живут, чем все развалится. Там и местные останутся, а как им жить? Кто о них будет заботиться?", - задал он риторический вопрос.