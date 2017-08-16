Инструктор напоминает об ужесточении ПДД: за что можно лишиться прав на управление ТС

ru.DELFI.lt
среда, 16 августа 2017 г. 15:38
Когда вы в последний раз читали Правила дорожного движения (ПДД)? DELFI попросил, чтобы инструктор напомнил о поправках к ПДД, которые вступили в силу 1 января 2017 года. Они у многих могут могут навести на размышления: может лучше пройтись пешком.

Инструктор указал, что по новым правилам, лишиться прав на управление ТС можно за пересечение сплошной линии, за обгон на перекрестках определенного типа (см. видеоматериал), за вождение в нетрезвом виде, за то, что водитель не пропускает пешеходов на переходе, за то, что водитель уезжает с места ДТП (даже в случае, когда был поврежден автомобиль на стоянке и т.д.), за проезд на желтый свет, который считается запрещающим, а также за хулиганское поведение на дорогах.

Уже после первого примера, приведенного инструктором, становится ясно, почему водители с большим стажем удивляются, когда их останавливает полиция и сообщает о наказании, которое их ждет. Ужесточенный порядок напоминает: нарушение ПДД уже многим сломало жизнь. Поэтому несколько минут, посвященных повторению ПДД, многим могут спасти жизнь.

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Инструктор напоминает об ужесточении ПДД: за что можно лишиться прав на управление ТС

Инструктор напоминает об ужесточении ПДД: за что можно лишиться прав на управление ТС
Когда вы в последний раз читали Правила дорожного движения (ПДД)? DELFI попросил, чтобы инструктор напомнил о поправках к ПДД, которые вступили в силу 1 января 2017 года. Они у многих могут могут навести на размышления: может лучше пройтись пешком.

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