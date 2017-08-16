Инструктор напоминает об ужесточении ПДД: за что можно лишиться прав на управление ТС

Инструктор указал, что по новым правилам, лишиться прав на управление ТС можно за пересечение сплошной линии, за обгон на перекрестках определенного типа (см. видеоматериал), за вождение в нетрезвом виде, за то, что водитель не пропускает пешеходов на переходе, за то, что водитель уезжает с места ДТП (даже в случае, когда был поврежден автомобиль на стоянке и т.д.), за проезд на желтый свет, который считается запрещающим, а также за хулиганское поведение на дорогах.
Уже после первого примера, приведенного инструктором, становится ясно, почему водители с большим стажем удивляются, когда их останавливает полиция и сообщает о наказании, которое их ждет. Ужесточенный порядок напоминает: нарушение ПДД уже многим сломало жизнь. Поэтому несколько минут, посвященных повторению ПДД, многим могут спасти жизнь.