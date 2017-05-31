Инспекторы провели рейд: что ждет нарушителей закона

ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 16:30
Команда GRYNAS TV вместе со специалистами Агентства по охране окружающей среды Вильнюсского региона участвовали в рейде, во время которого проверяли, как жители решают вопрос утилизации нечистот.
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© Šiaulių RAAD

Когда выяснялось, что жители нарушают закон, назначались меры административного воздействия - штраф и возмещение нанесенного природе ущерба. По словам инспектора Юстинаса Ярчукониса, в Вильнюсе ситуация с утилизацией нечистот и поставками воды улучшается.

В видеорепортаже можно увидеть, были ли нарушения, почему люди не подключаются к городской сети, и какие нарушения чаще всего фиксируются.

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