Инспекторы провели рейд: что ждет нарушителей закона

Команда GRYNAS TV вместе со специалистами Агентства по охране окружающей среды Вильнюсского региона участвовали в рейде, во время которого проверяли, как жители решают вопрос утилизации нечистот.

Когда выяснялось, что жители нарушают закон, назначались меры административного воздействия - штраф и возмещение нанесенного природе ущерба. По словам инспектора Юстинаса Ярчукониса, в Вильнюсе ситуация с утилизацией нечистот и поставками воды улучшается.

В видеорепортаже можно увидеть, были ли нарушения, почему люди не подключаются к городской сети, и какие нарушения чаще всего фиксируются.