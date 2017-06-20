Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву

Они займутся проверкой прозрачности развития сил Литвой и не осуществляет ли она необъявленные военные действия.

Такой визит экспертов из России и Белоруссии осуществляется в соответствии с требованиями разработанного Организацией безопасности и сотрудничества в Европе Венского документа.

"Литва открыто декларирует военные действия и принимает инспекторов по вооружениям - так мы выполняем свои международные обязательства. Стремясь обеспечить прозрачность и доверие мерами, которые повышают безопасность во всём регионе, ожидаем этого же и от своих соседей", - утверждает министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.