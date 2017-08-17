Инспекторы по вооружениям из Белоруссии проинспектируют бригаду "Железный Волк"

Группа инспекторов по вооружениям из Беларуси в четверг начинает инспекцию одного из воинских подразделений Литвы, сообщает Минобороны.

Белорусские специалисты прибудут в расположение механизированной пехотной бригады "Gelezinis Vilkas“ (Железный Волк) в Йонавском районе Литвы. Им будут созданы все возможности для получения информации о структуре, численности обслуживающего персонала, имеющемся основном вооружении и типах технических систем, их количестве, инспекторам также будет позволено осмотреть образцы.

"Литва, принимая оценивающий визит, демонстрирует прозрачность своей военной деятельности и стремление к повышению взаимного доверия", - отмечается в пресс-релизе Минобороны.

В соответствии с двусторонним соглашением инспекторы по вооружениям из Литвы оценку одной из воинских частей Беларуси планируют провести немного позднее в этом году.

Принятый в 2011 г. Венский документ обязывает страны ежегодно представлять информацию о своих вооружённых силах, планы оборонных мощностей и военный бюджет, а также заранее информировать о планируемой военной деятельности. Государства также обязуются принимать на своей территории установленное число инспекторов из других стран.