Инспекторы: мэр Друскининкай изменил русло Ратничи

Инспекторы установили, что мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас изменил береговую линию реки Ратнича и ее русло, насыпав в охраняемой зоне камней и гравия у своей усадьбы в Латяжерисе. Делать это запрещено законом об использовании земли и леса, пишет lrt.lt.

Малинаускас утверждает, что он насыпал камни и гравий, чтобы укрепить поврежденное эрозией побережье. Камни и гравий в реке появились после того, как суд указал, что Малинаускас должен убрать нелегальный забор и освободить 5 м побережья. Малинаускас не стал сносить забор, вместо этого засыпал часть реки камнями и гравием, расширив побережье.

Нарушения расследует специальная комиссия и прокуроры Каунасского округа. Прокуроры хотят упразднить разрешение, выданное на строительство этой усадьбы.

"За такое нарушение грозит штраф в размере 300-560 евро. Кроме того придется возместить нанесенный природе ущерб - это около 2200 евро. Кроме того, будет дано время на подготовку плана по восстановлению первоначальных контуров береговой линии. Придется убрать камни, гравий из русла реки", – сказала представитель Департамента охраны дикой природы Алитусского региона Аушра Бружене.