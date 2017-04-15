Иностранцы в Литве: как выбрать школу и выучить литовский язык?

В последние годы в Литву приезжает все больше иностранных граждан, в особенности из Украины, России, Беларуси, дети которых приходят в русские и литовские школы. Как проходит процесс адаптации на новом месте, решается вопрос изучения литовского, с какими трудностями сталкиваются новые жители Литвы?

Для вильнюсской школы им. А.Пушкина, где обучаются не только русские или украинцы, но и израильтяне, вьетнамцы и даже китаец, ситуация не является новой. По словам директора школы Елены Журовской, такие дети посещают специальные выравнивающие классы - делается все, чтобы ребенок выучил литовский язык и во время проверки знаний получил хотя бы минимальную положительную оценку.

Школы в Литве и Украине - "как на разных планетах"

Украинец Дмитро Грицюк примерно 3,5 года назад переехал в Литву с Донбасса из Краматорска. С семьей он сейчас проживает в Шяуляй. Его дети Сергей и Анастасия посещают русскую школу города.

"Сын в пятом классе, а дочь — во втором. Ситуация тут несколько особенная - обучение в основном проходит на литовском языке с изучением и общением на русском. В целом мы школой довольны, и учителя, и директор идут на контакт. Дети часто посещают концерты, выставки, проводят различные экскурсии. Бывают и проблемы, но все решается с учителями, как и в любой другой школе", - рассказал в интервью DELFI Дмитро.

Мужчина уже пятый год работает в Литве водителем-дальнобойщиком. Сначала он после окончания рейса ездил в отпуск домой к семье, но потом, спасая, по его словам, семью от войны, перевез домочадцев в Литву.

"По поводу разницы в системах образования в Литве и Украине - это как сравнивать жизнь на разных планетах. В Литве акцент делается скорее на развитие личности и каких-то творческих качеств ребенка, а в Украине ребенка учат и подгоняют под общие рамки, несмотря на его индивидуальность", - говорит Дмитро.

Вильнюс: не в белорусскую, а в русскую школу

Еще один иностранец Сергей (фамилия редакции известна) является гражданином Беларуси. Он с семьей живет в Вильнюсе с сентября 2016 года. Ребенка в семье решили отдать не в белорусскую, а в русскую школу.

"Русскую школу выбрали, потому что в Беларуси, к сожалению, учат только русскому языку. На белорусском языке разговаривает, думаю, от 3 до 5% населения и то, это так называемая трасянка, помесь русского с гэканьем. В белорусских школах до сих пор учат все языки на очень низком уровне. Ни белорусский, ни английский языки не выдерживают никакой критики. Поэтому выбор небольшой, когда знаешь только русский язык", - рассказывает Сергей.

По его словам, интеграция ребенка в школу прошла безболезненно и быстро.

"Казалось бы, девятый класс, переходный возраст, ан нет - все прошло хорошо. Класс на удивление оказался дружным. С первого дня сын приходил в неописуемом восторге от системы обучения, компьютерного класса, спортивного зала и т.д. Единственным минусом оказалась учительница по географии, которая принципиально сказала, что будет преподавать только на литовском языке. Но со временем все сгладилось", - говорит Сергей.

"По поводу литовского языка - для старших классов есть программа нулевых уроков (для тех, кто первый год изучает язык). Поэтому особых проблем с литовским языком не испытали. Минус в том, что что в этом году сын не будет аттестован ни по литовскому, ни по английскому. Английский в 9-м классе в Литве на уровне свободного разговорного, а в Беларуси на уровне "май нэйм из...", - свидетельствует мужчина.

Укмерге: не в русскую, а в литовскую школу





Тем временем россиянин Андрей, проживающий в Укмерге, говорит, что отдал детей в литовскую школу, а русский язык в семье учат дома "с учебниками, диктантами, сочинениями»"

"Мы в литовскую школу ходим и в литовский садик. И довольны. Русские школы есть в России. Зачем уезжать и не пользоваться такой хорошей возможностью - получить навык обучения на неродном языке? Ведь если бы уехали, например, в Канаду, то никакой русской школы бы не было. Была бы английская. И были бы довольны. Мои друзья в Испании делают точно так же. Их дети учатся в испанской школе. Я доволен. И детям нормально. А тяжело бывает в любой школе. Что касается нашей "провинциальной" школы, то учителя достаточно мягкие и внимательные, т.е. психологически ребенку здесь учиться проще, чем в России", - говорит Андрей.

Россиянка Ольга отмечает, что ее дочь учится в русской школе в Вильнюсе, в которой учителя в основном настроены доброжелательно.

По ее наблюдению, классы в школе небольшие, а в классе дочери Ольги только 14 человек. Поэтому учитель может уделить больше внимания каждому ребенку, а с отстающими тут занимаются дополнительно.

"Программа, на мой взгляд, легче российской. Я иногда просматриваю или даже покупаю российские пособия. Но здесь и обучение дольше. То, что в России проходят за 10 лет, здесь растянуто на 12. Литовский и английский дети учат уже в начальной школе, программа по литовскому довольно напряженная. Минус в том, что нет специальных учебников для русских школ. Сделано это для того, чтоб русские учащиеся могли на равных конкурировать с литовскими, когда будут поступать в высшие учебные заведения. Но на практике получается, что для того, чтоб понять задание, ученик должен владеть языком на более высоком уровне, чем требуется для того, чтоб его выполнить. Это решаемо, учительница занимается с отстающими детьми дополнительно. И все же хочется, чтоб появились пособия для русскоязычных детей", - делится своими пожеланиями Ольга.

Школа А.Пушкина: настоящий интернационал





Вильнюсская школа им.А.Пушкина была основана в 1988 году. Преподавание в школе ведется на русском языке, несколько лет назад она утратила статус средней школы и стала основной. В школе дети учатся с 1 по 10 классы.

Обучаются в ней школьники разных национальностей. По данным администрации, сегодня здесь числятся 27 граждан Украины, 25 граждан России, 20 граждан Беларуси, 6 вьетнамцев, по 3 азербайджанца и израильтянина, 2 грузина, по 1 китайцу, болгарину, поляку и узбеку.

"На базе нашей школы усилиями учителей литовского языка создана так называемая группа выравнивания, когда в течение года по прибытии школьника определяется уровень его знаний. Нередки случаи, когда в Литву возвращаются хоть и российские граждане, но с Литвой так или иначе связанные и иногда даже знакомые с литовским языком. Поэтому сначала мы определяем уровень их знаний, ставим свои задачи и методы, исходя из особенностей данных, и в течение года и на протяжении лета из года в год учителями литовского языка оказывается максимальная помощь", - сказал в интервью DELFI директор школы Елена Журовска.

По ее словам, одним из приоритетов школы является воспитание через общекультурную коммуникацию, этому уделяется большое внимание. Поэтому, как уверяет директор, в школе минимизированы ситуации издевательств и насилия.

"У нас очень благоприятная атмосфера. И я бы даже сказала, что пополнение классов ребятами из Украины, России создает богатую, многонациональную почву для общения и взаимопроникновения культур. Это именно то, что сейчас в нашем многополярном мирев контексте глобализации создает очень хорошую среду", - говорит Е.Журовска.

В школе активно работают и с родителями: проводятся собрания, представляются результаты успеваемости, а дети вовлекаются в различную деятельность, связанную с общением на литовском языке.

"По закону, если говорить о десятых классах, освобождаются от проверки знаний по литовскому языку (это уровень основной школы) только те, кто находились в Литве менее года. Так что перед школой стоит большая ответственность и миссия за два года дать ребенку тот минимальный уровень, который будет соответствовать минимальному положительному результату на проверке знаний основной школы", - говорит директор.

Она также отмечает, что в школе есть есть вьетнамцы, китаец, выходцы из Средней Азии, здесь учится и поданная Италии.

"Мы сталкиваемся с разной подготовленностью, некоторые из детей даже русского не знают, поэтому одновременно приходится штурмовать и русский, и литовский. Поражает одно: чем больше языков ребенок знает, тем легче он осваивает все последующие. Поэтому дети иногда просто поражают своими результатами", - заключает директор.

Министерство: интенсивно обучаем литовскому языку





По данным Министерства образования и науки Литвы, детей с нелитовским гражданством в данный момент в стране насчитывается около 1860. Из них 589 — это учащиеся с российским гражданством, 332 — украинским, 195 – белорусским.

"По прибытию дети школьного возраста могут выбрать любую школу для обучения, там они получат общее образование. Это закреплено в Планах общего образования. В течение одного месяца знания учащихся в школе проверяют на соответствие литовским программам начального и среднего образования, но не посредством теста, а через беседы с учеником, его родителями и посредством изучения школьных документов, если такие имеются", - комментирует в интервью DELFI главный специалист отдела основного и среднего образования Министерства образования и науки Она Чепуленене.

Она констатирует, что во всех общеобразовательных школах Литвы, какую бы ни выбрал приезжий учащийся, организуется интенсивное дополнительное изучение литовского языка: в выравнивающих классах, специальных группах или через интеграцию в класс с обеспечением индивидуальной помощи.

"Учащиеся в течение года или менее дополнительно изучают литовский язык, а другие занятия посещают вместе со своими одноклассниками. Дополнительное обучение литовского языка бесплатно", - отмечает представитель министерства.