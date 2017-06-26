Индекс гражданской силы в Литве повысился

В прошлом году так называемый Индекс гражданской силы в прошлом году составлял 37 баллов из 100, в позапрошлом году этот показатель был 33,4.

Такой рост обусловлен тем, что люди стали лучше осознавать свое гражданское влияние, говорят проводившие исследование аналитики. По их словам, это связано с прошлыми выборами в Сейм.

"Понимание того, что простой человек может изменить состав одного из главных органов власти, похоже, что он благодаря этому факту лучше осознал свое влияние", - сказала директор Института гражданского общества Ева Пятроните.

Другие составляющие показатели Индекса гражданской силы: реальная и потенциальная гражданская активность, а также оценка рисков гражданской деятельности, - в прошлом году заметного роста не демонстрировали.

Исследование Индекса гражданской силы в Литве проводятся с 2007 года. Они основаны на опросах общественного мнения. При проведении репрезентативного опроса жителей страны исследователи опрашивают и целевую группу. В этом году такой группой стала молодежь в возрасте 15-29 лет. Исследование показало, что гражданская сила молодежи выше средней. Индекс ее гражданской силы составил 42,5 балла.

Опрос для установления Индекса гражданской силы провела 5 – 20 декабря 2016 года компания социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai. Вместе с целевой группой - молодежью - было опрошено 1311 респондентов.