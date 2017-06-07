Идея Карбаускиса: окрепнув, работники своими руками увеличат себе зарплаты

Как это может случиться? Карбаускис считает, что рецепт один: политики не должны вмешиваться в трудовые отношения, оставив все на откуп работодателям и работникам. Полномочия работников он надеется будут расширены благодаря профсоюзам. Политик не согласился обсуждать содержание нового ТК.

"В данном случае содержание, как таковое - это вопрос договоренности – на Трехстороннем совете. Поэтому мы стараемся не обсуждать содержание", - сказал Карбаускис на DELFI TV.

Так политик ответил на вопрос о появившейся в ТК установке об изменении трудового соглашения по желанию работодателя: несогласие работника может стать поводом для увольнения.

"Если какие-то позиции будут работать не так, как мы думали, и будут влиять на трудовые отношения, может быть более активное вмешательство правительства и парламента, но сегодня нельзя говорить, что что-то будет не так. Я не хочу обсуждать содержание", - сказал политик.

Карбаускис сказал, что основное достижение "крестьян" – упразднение "базара" в парламенте, когда разные группы интересов старались оказывать влияние на депутатов.

"Таким образом мы убрали политиков из трудовых отношений", - порадовался Карбаускис.

По его мнению, перенос дискуссии в Трехсторонний совет оправдал себя, но он не придавал большого значения тому, что несколько поправок парламент принял без одобрения ТС.

На вопрос, будет ли пересмотрен ТК, если через год выяснится, что эмиграция по-прежнему не снижается, а зарплата не растет или растет недостаточно быстро, Карбаускис ответил, что не представляет, как это связано с ТК.

"Я не представляю, как это может влиять отрицательно. Должны быть иные факторы, воздействующие на процессы – поддерживающие или сдерживающие эмиграцию. Это какой-то мировой кризис, еще что-то должно случиться, но чтобы из-за трудовых отношений появилось ухудшение или увеличение эмиграции, такого не будет", - сказал политик.

По его словам, лучшая стратегия для повышения зарплат – укрепление профсоюзов.

Карбаускис также отрицает утверждение, что новый ТК облегчит порядок увольнения работников.

"Потому что у нас нет информации о том, что упростился процесс увольнения, что мы что-то для этого сделали", - ответил он на вопрос, почему это неверное утверждение.

Карбаускис заявил, что он уверен в том, что зарплаты в Литве должны расти так, как росли после введения евро в 2015 году.

"Может это было неизбежное решение, но к чему оно привело: оно в несколько раз увеличило цены на продукты, оно привело к тому, что увеличились наши обязательства, которые сегодня не дают нам действовать немного иначе", - сказал политик.

"Жителям Литвы надо сказать, что все мы работаем и платим налоги и таким образом снижаем долг Литвы на несколько процентов", - сказал Карбаускис, прибавив, что все это поможет легче пережить кризис, если он настанет сейчас.