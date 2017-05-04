ИАЭС получила разрешение использовать хранилище отработанного топлива

Литовская Государственная инспекция по атомной энергетике (ГБАЭ) разрешила снятой с эксплуатации Игналинской АЭС (ИЭАС) использовать временное хранилище для отработанного ядерного топлива (B1).

ИАЭС успешно провела горячие испытания хранилища. Гендиректор ИАЭС Дарюс Янулявичюс сообщил, что разрешение станция планировала получить в октябре.

Топливо, находящиеся в двух блоках станции планируется вывезти до 2022 года, где оно будет храниться на высоте 4,5 метра в металлобетонных контейнерах диаметром в 2,6 метра, вес каждого контейнера с топливом составит 118 тонн. В целом планируется хранить 190 контейнеров с топливом.

Временное хранилище может быть использовано 50 лет, поэтому позднее планируется построить подземное хранилище.

С опозданием 5-6 лет хранилище за 193,5 млн. евро построил и оборудовал консорциум германских компаний российского капитала Nukem Technologies и GNS.