Христиане празднуют Вербное воскресенье

9 апреля - последнее воскресенье перед Пасхой - христианский мир празднует Вербное воскресенье. Службы пройдут во всех литовских храмах.

Церковный праздник Вербного, или Пальмового, воскресенья традиционно считается предвестником Пасхи, поскольку отмечается за неделю до главного христианского события.

Считается, что в этот день Иисус вошел в Иерусалим, находившийся под владычеством Римской империи. По легенде, это событие было предрешено свыше, о пророчестве знали многие представители еврейского народа. Поэтому когда Иисус появился в городе через врата Иерусалима на осле, его приветствовали как истинного царя — с пальмовыми ветвями.

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Иисуса Христа, а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай.

Сегодня в храмах проходят торжественные обряды и службы по случаю этой даты. Сопровождается действо чтением ключевых сцен Евангелия, соотносимых с отмечаемым событием, а также освящением пальмовых или вербных ветвей, которые будут храниться в церквях вплоть до следующего Великого поста.