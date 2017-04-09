Христиане празднуют Вербное воскресенье

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ELTA
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 11:51
9 апреля - последнее воскресенье перед Пасхой - христианский мир празднует Вербное воскресенье. Службы пройдут во всех литовских храмах.
Verbų Sekmadienis
© DELFI / Orestas Gurevičius

Церковный праздник Вербного, или Пальмового, воскресенья традиционно считается предвестником Пасхи, поскольку отмечается за неделю до главного христианского события.

Считается, что в этот день Иисус вошел в Иерусалим, находившийся под владычеством Римской империи. По легенде, это событие было предрешено свыше, о пророчестве знали многие представители еврейского народа. Поэтому когда Иисус появился в городе через врата Иерусалима на осле, его приветствовали как истинного царя — с пальмовыми ветвями.

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Иисуса Христа, а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай.

Сегодня в храмах проходят торжественные обряды и службы по случаю этой даты. Сопровождается действо чтением ключевых сцен Евангелия, соотносимых с отмечаемым событием, а также освящением пальмовых или вербных ветвей, которые будут храниться в церквях вплоть до следующего Великого поста.

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