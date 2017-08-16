Хороший заработок в Паланге: за 3 часа — 200 евро

В Паланге из уличных кафе доносится музыка, правда, тут ничего нового: чаще всего исполняются популярные шлягеры прошлых лет. Здесь их поют когда-то сверкавшие, а теперь никому не интересные звезды. Картину несколько разбавляют уличные музыканты.

Из ресторана русской кухни доносится «Миллион алых роз», и это была, пожалуй, единственная русская песня, которую довелось услышать в тот вечер.

Музыкантов полно не только в кафе, но и на улице, каждые десять метров молодые и старые играют на гитарах, скрипках или флейтах.

Сажусь на скамейку послушать выступление двух аккордеонистов.

«Всякое бывает, бывает, что кидают и телефонные номера, на внимание не жалуемся» - улыбаются создатели дуэта Tautinis aidas Таутвидас и Айдас и обещают, что в будущем мы услышим о них не только в Паланге.

Ребята собираются начать профессиональную карьеру, в настоящее время они учатся в Литовской академии музыки и театра, а летом живут в Гаргждай, поэтому решили приехать в Палангу и извлечь пользу из таланта.

«Хотелось бы на этом заработать, а не идти на тяжелую работу, на стройке кирпичи носить. Заодно и форму поддерживаем», - рассказывают исполнители.

По их словам, заработать игрой на улице, конечно, возможно, но этим летом отдыхающих в Паланге не так много.

«Заработок зависит от того, какой вечер, сколько людей. Людей сегодня очень много, это один из лучших вечеров. А вообще за два или три часа игры зарабатываем около 200 евро», - откровенничает Таутвидас.

Житель Паланги Антанас, который на главное улице Паланги играет на гитаре, рассказывает, что музыкантов на взморье с каждым годом все больше.

«Особенно много детей, и только всего несколько из них играют хорошо, с пониманием, а большинство только поймают мелодию, выучат несколько аккордов и уже идут сюда», - рассказывает музыкант.

Он не стал детализировать, сколько зарабатывает за вечер и подчеркнул, что для него это скорее хобби, нежели серьезный источник дохода.