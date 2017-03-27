Хитрая идея властей, которая повысит налоги

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ru.DELFI.lt
понедельник, 27 марта 2017 г. 08:04
Правящие планируют налоговую реформу и утверждают, что финансово работники этого не ощутят. Однако люди, получающие иные доходы, скажем с индивидуальной деятельности или от продажи имущества, столкнутся с повышением налогов.
Vilius Šapoka, Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сейчас, если зарплата "на бумаге" составляет 1000 евро, то "на руки" человек получает 760 евро. Работодатель от зарплаты "на руки" переводит государству 150 евро (или 15%) подоходного налога и 90 евро (9%) налога в "Содру".

Кроме того, работодатель за работника платит и свою часть взносов: всего 310 евро (или 31%) от 1000 евро. Значит такое рабочее место стоит 1310 евро.

Уже сообщалось, что правительство намерено объединить налоги работника и работодателя и считать зарплатой "на бумаге" общую сумму. Но хотят сделать, чтобы реальная зарплата работника не уменьшилась.

Минфин не скрывает, что после объединения изменят тарифы налогов. к примеру, подоходный налог могут увеличить с 15% до 21%.

Повышение тарифа Минфин называет последовательным шагом, поскольку базовую пенсию в будущем планируют платить не из "Содры", а из госбюджета. Кроме того, подчеркивают, что для работников налоги не увеличатся.

Но в данном случае важно, что налогами облагаются не только трудовые отношения. Подоходный налог платят не только с зарплаты, но и с других доходов – например, от индивидуальной деятельности, аренды или продажи имущества и т.д. Это DELFI косвенно подтвердили представители Минфина.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Стасис Якелюнас положительно оценивает объединение налогов и применение одинаковых тарифов ко всем видам деятельности.

По его словам, переменой хотят выделить налоги за рабочее место, показать, сколько на самом деле стоит труд.

Якелюнас сказал, что он лично согласился бы с тем, чтобы одинаковый подоходный налог (пусть и повышенный до 21% или другого размера) применялся в отношении всех доходов.

Представитель Союза отечества – Христианских демократов Литвы, экс-министр финансов Ингрида Шимоните с осторожностью оценила такие планы правящих.

"Опасность всегда кроется в деталях: каким будет потолок для оставшихся налогов, какой "налог" соединят с подоходным. Если предлагают тариф в 21%, ясно, что там часть налогов, но неясно каких.

Также возникают вопросы, какой будет модель финансирования здравоохранения, в отношении чего будет применяться необлагаемый налогами минимум (всех доходов или только трудовых) и т.д. Поэтому не берусь ничего оценивать, пока не увижу конкретно – не могу догадываться до того, о чем не сообщили", – сказала собеседница.

Она заметила, что в Литве обычно одинаковый налог используется на разные виды деятельности. Отдельно она выделила индивидуальную деятельность, упомянув, что в данной сфере есть нюансы. Нужно учитывать, что у этих людей есть расходы, инвестиции в деятельность, которые в течение короткого времени не окупаются. Кроме того, в их отношении должен применяться необлагаемый налогами минимум. Он должен быть приличнее, применяться в отношении не всех доходов, должны учитывать наличие детей и супруга/супругу, если он находится на содержании).

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