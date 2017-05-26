Хаос на улице Вильняус продолжается: Grinda продержалась только неделю

Компания Hidrostatyba, которая все никак не может завершить работы на репрезентативной столичной улице Вильняус, неделю назад взяла субподрядчиком компанию Grinda, а сейчас уже ищет новых субподрядчиков. Ускорить работы не помогло даже обещание платить Grinda намного больше, чем предусмотрено в соглашении между Hidrostatybа и Вильнюсской мэрией.

"На самом деле рабочие Grindа сегодня выполняют последние работы. Договор был заключен на ограниченный срок", – указал DELFI представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс.

Grinda подписала договор с Hidrostatyba 17 мая 2017 года. Компания должна была предоставить услуги по укладке базальтовой плитки на участке проезжей части ул. Вильняус.

Степонавичюс указал, что Grinda была взята на помощь для "горящих" работ.

Между тем вице-мэр столицы Линас Кведаравичюс дал понять, что Grinda покидает объект не из-за короткого соглашения, а по решению подрядчика – Hidrostatybos. По словам вице-мэра, работники Grinda не работали на объекте и 25 мая.

"Насколько меня информировали, Grinda уже ушла с этого объекта, и Hidrostatyba нашла других субподрядчиков, которые работают лучше. Мы ждем сейчас лучшего результата, но вчерашний день показал, что новые не могут работать, как надо. Все, что вчера сделали, пришлось разобрать. Так мне сообщили", – сказал Кведаравичюс.

Глава дочерней компании Hidrostatybа HSC Baltic Римвидас Бержонскис сказал DELFI так: Grinda на объекте работает до конца недели, но ей помогают и работники Hidrostatybа с других объектов.

Председатель правления Hidrostatybа Йонас Думашюс 25 мая сказал DELFI, что Grinda была привлечена для ускорения работ по реконструкции ул. Вильняус. Но ничего не выходит", – заметил он, подтвердив, что этой компании обещали платить в 1,5 раза больше, чем компания получит от Вильнюсской мэрии. Он также рассказал, что компанию Grinda в качестве субподрядчика предложила мэрия.

На вопрос DELFI, не могла ли Hidrostatyba нанять для работ на ул. Вильняус другую компанию, Думашюс ответил, что "на рынке такого найти нелегко".

Реконструкция ул. Вильняюс была начата в октябре 2016 года, но с похолоданием работы надолго остановились. Их не проводили и с началом весны – нужно было переделывать проекты, кроме того, были выяснения некоторых вопросов с мэрией. Работы начались только в начале апреля. Сейчас говорят, что работы должны завершить до 3 июля.