Хаос на улице Вильняус продолжается: Grinda продержалась только неделю

 (12)
ru.DELFI.lt
пятница, 26 мая 2017 г. 16:03
Компания Hidrostatyba, которая все никак не может завершить работы на репрезентативной столичной улице Вильняус, неделю назад взяла субподрядчиком компанию Grinda, а сейчас уже ищет новых субподрядчиков. Ускорить работы не помогло даже обещание платить Grinda намного больше, чем предусмотрено в соглашении между Hidrostatybа и Вильнюсской мэрией.
Vilniaus gatvė
© DELFI / Karolina Pansevič

"На самом деле рабочие Grindа сегодня выполняют последние работы. Договор был заключен на ограниченный срок", – указал DELFI представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс.

Grinda подписала договор с Hidrostatyba 17 мая 2017 года. Компания должна была предоставить услуги по укладке базальтовой плитки на участке проезжей части ул. Вильняус.

Степонавичюс указал, что Grinda была взята на помощь для "горящих" работ.

Между тем вице-мэр столицы Линас Кведаравичюс дал понять, что Grinda покидает объект не из-за короткого соглашения, а по решению подрядчика – Hidrostatybos. По словам вице-мэра, работники Grinda не работали на объекте и 25 мая.

"Насколько меня информировали, Grinda уже ушла с этого объекта, и Hidrostatyba нашла других субподрядчиков, которые работают лучше. Мы ждем сейчас лучшего результата, но вчерашний день показал, что новые не могут работать, как надо. Все, что вчера сделали, пришлось разобрать. Так мне сообщили", – сказал Кведаравичюс.

Глава дочерней компании Hidrostatybа HSC Baltic Римвидас Бержонскис сказал DELFI так: Grinda на объекте работает до конца недели, но ей помогают и работники Hidrostatybа с других объектов.

Председатель правления Hidrostatybа Йонас Думашюс 25 мая сказал DELFI, что Grinda была привлечена для ускорения работ по реконструкции ул. Вильняус. Но ничего не выходит", – заметил он, подтвердив, что этой компании обещали платить в 1,5 раза больше, чем компания получит от Вильнюсской мэрии. Он также рассказал, что компанию Grinda в качестве субподрядчика предложила мэрия.

На вопрос DELFI, не могла ли Hidrostatyba нанять для работ на ул. Вильняус другую компанию, Думашюс ответил, что "на рынке такого найти нелегко".

Реконструкция ул. Вильняюс была начата в октябре 2016 года, но с похолоданием работы надолго остановились. Их не проводили и с началом весны – нужно было переделывать проекты, кроме того, были выяснения некоторых вопросов с мэрией. Работы начались только в начале апреля. Сейчас говорят, что работы должны завершить до 3 июля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Клайпедском порту пришвартовалась натовская группа боевых судов (26)

Fregata „Roald Amundsen“ (Norvegija)
В пятницу в Клайпедском порту пришвартовались суда Морской группы постоянной готовности НАТО и фрегаты Roald Amundsen и Evertsen, сообщило министерство обороны.

Хаос на улице Вильняус продолжается: Grinda продержалась только неделю (12)

Vilniaus gatvė
Компания Hidrostatyba, которая все никак не может завершить работы на репрезентативной столичной улице Вильняус, неделю назад взяла субподрядчиком компанию Grinda, а сейчас уже ищет новых субподрядчиков. Ускорить работы не помогло даже обещание платить Grinda намного больше, чем предусмотрено в соглашении между Hidrostatybа и Вильнюсской мэрией.

В Вильнюсе - неслыханное преступление: от страха студент спал в машине (13)

Vidmantas Davenis
Вильнюсские криминалисты задержали 8 раз судимого 52-летнего вильнюсца, которого подозревают в том, что он взял в рабство молодого человека, подозревают, что есть еще как минимум один пострадавший от этого мужчины.

Во время учений эвакуировали ТЦ Ikea в Вильнюсе (14)

Evakuojama „IKEA“ parduotuvė Vilniuje
26 мая в обеденное время обеспокоенные покупатели сообщили, что из популярного ТЦ Ikea эвакуировали всех покупателей и продавцов. Оказывается, это были запланированные учения.

Трансляция Форума свободной России: Холодная гражданская война (78)

Трансляция Форума свободной России: Холодная гражданская война
25-26 мая 2017 года в Вильнюсе проходит 3-й Форум свободной России, на котором продолжится обсуждение актуальных проблем российской и международной политики, а также сценариев выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
Facebook друзья
Rambler's Top100