Хаос на улицах Вильнюса: тонут машины, вода срывает люки колодцев

В редакцию DELFI поступают письма читателей в связи с ситуацией на улицах Вильнюса. Ливень затопил улицы и дороги города, в связи с чем меняются даже маршруты общественного транспорта, а некоторые автомобили просто тонут в воде.

Кроме того, вода срывает люки канализационных колодцев. Управлять автомобилем на улицах города становится опасно.

Составлена даже карта затопленных территорий в Вильнюсе. Проверить ситуацию в столице на дорогах вы можете здесь.

Дождь смывает люки колодцев

«Как было объявлено утром по радио, особенно непростая ситуации в Вильнюсе была в районе кольца Гирайтес, где вода сорвала люки канализационных колодцев, а также на улицах Гележинио Вилко, Нарбуто. По последней было настоятельно рекомендовано не ехать, тем более, что движение там тормозил потонувший в потоке воды автомобиль BMW», - сказала в интервью DELFI жительница Вильнюса.

По ее словам, из-за сильного дождя начали тонуть столичные районы Юстинишкес, Виршулишкес. Там якобы образуются заторы из-за заглохших на затопленных улицах автомобилей.

«Огромная пробка образовалась проспекте Пилайтес», - поделилась информацией женщина.

Общественный транспорт меняет маршрут

«Утром я пыталась вызвать такси, но ни один из операторов не ответил. Тогда я поняла, что уже что-то серьезное происходит. Друзья посылали фотографии тонущих машин, затопленных дорог. Невероятный вид. Это ужасно, как немного надо, чтобы весь город оказался в ловушке», - сказала другая жительница Вильнюса.

В итоге она решила на работу отправиться позже, а полдня будет работать из дома.

«Моему другу в общественном транспорте громко объявили, что будет изменен маршрут», - рассказала жительница столицы.

Поступило 200 сообщений

Тем временем, представитель компании Grindа Довиле Лисаускайте сказала DELFI, что этим утром поступило 50 сообщений о критических точках в городе, из них 20 — это сообщения о серьезных проблемах.

«Из 50 критических точек 15 уже ликвидированы. Критическими мы называем места, где затоплены улицы, например, невозможно проехать, формируются пробки», - пояснила она.

По словам Д.Лисауйскайте, в связи с ливнями первые сообщения о проблемах поступили примерно в 5 часов утра.

«С раннего утра до 10 час. поступило в общей сложности около 200 общений, последтвия аварии ликвидируют 10 экипажей нашей компании», - информировала она.