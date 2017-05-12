Хакеры ищут слабые места в стратегических системах Литвы

Литовские должностные лица сообщили, что хакеры постоянно ищут слабые места в стратегических системах, поэтому главы компаний и учреждений должны уделять больше внимания кибернетической безопасности.

Так руководство ответственных ведомств комментировало BNS сообщение Reuters о попытках хакеров проникнуть в систему электропередачи Балтийских стран.

Действующий при министерстве обороны Центр кибернетической безопасности в мартовском отчете отметил, что распространение вредоносного программного обеспечения в Литве, которое часто используется для сбора данных, географически связано с важными для страны объектами инфраструктуры и армии.

Вице-министр обороны Эдвинас Кеза сказал, что сообщение Reuters о так называемых атаках DDos на систему электропередачи отчасти можно оценивать как эхо этого отчета. Он отметил, что компании передачи электроэнергии, поставок воды, банки, включены в список информационных ресурсов особой важности, и к ним предъявляются особые требования безопасности.

"У всех управляющих есть обязанность реализовать дополнительные требования, внедрить организационные и технические решения, а у нас - более активно работать с ними, наблюдать, кого они интересуют", - сказал Э. Кеза.

Министерство энергетики утверждает, что кибернетической безопасности уделяется большое внимание, однако конкретные атаки не комментирует. Компания передачи электроэнергии Litgrid также не комментировала BNS возможные атаки. По сообщению энергохолдинга Lietuvos energija, атаки случаются каждый день, однако их удается остановить, поэтому они не наносят ущерба.

Руководитель Lietuvos energija по вопросам информационной безопасности Людас Алишаускас сообщил BNS, что Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) находит то, что не обнаруживают энергетики. По его словам, такие атаки ежедневно осуществляются на все организации.

Глава НЦКБ Шарунас Кривицкас отметил, что не может связать попытки взлома с конкретными государствами, например, с Россией: "Не могу сейчас сказать, что мы конкретно с кем-то связываем эти атаки, для этого нужно глубокое и длительное расследование".

Ссылаясь на правоохранительные органы, частных следователей и информированных лиц, Reuters сообщило, что последние два года хакеры тайно пытаются проникнуть в электросети Балтийских стран.

В конце 2015 года хакеры с помощью атак DDoS, когда высылается огромный поток данных, пытались нарушить работу сети электропередачи Балтийских стран, однако поставки электроэнергии не были прерваны.