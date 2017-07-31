"Гвоздь" Праздника моря - туалет за 5 евро

Цены на еду, напитки, сувениры и развлечения на Празднике моря, по мнению многих его участников, были слишком высокими.

Однако все рекорды побило кафе Vinvino, где за туалет брали 5 евро.

Правда, клиенты кафе могли пользоваться туалетом бесплатно. Платить приходилось тем, кто заходил в туалет с улицы. На вопрос, почему такая цена, официантка сказала, что из-за праздника: "Так, что в праздник людям в туалет не надо ходить?"

Другой работника кафе сказал, что брать плату за туалет распорядился директор кафе. "И клиенты там мусорили так, что зайти невозможно было. Особенно "старались" иностранцы. После одного нашли блевотину в раковине. А еще говорят, что иностранцы воспитанные. В прошлом году у туалета даже очередь стояла. Вот начальник и велел брать деньги, очередь исчезла", - рассказала девушка.

"Это уже мародерство. Драть такие деньги?" – возмущались участники праздника.

Торговцы ответили: "Если люди платят, значит, цены не настолько велики".

По данным ПУ Klaipėdos šventės, на ярмарке в этом году торговали 840 торговцев, на 151 больше, чем в прошлом. Они заплатили в бюджет 236 000 евро. В среднем по 300 евро каждый. Поэтому понятно, что им не только нужно было отработать налоги, но и заработать.

"Это лишь часть наших расходов. Еще стоила поездка? Те, кто нанимает помощников, еще и зарплаты должны платить. Кроме того, мы ведь пиво продавали, не воду. На его производство нужно время, продукты, которые тоже стоят. Мясо то же не на деревьях растет, его надо вырастить, покупаем у фермеров", - сказал пивовар из Пасвальского района, продававший пиво по 4 евро за литр или по 3 евро за бокал.

Некоторые цены на ярмарке удивили. Бокал пива – от 2,5 до 4 евро, кваса – 2-3 евро, безалкогольного пива – 4 евро, сахарная вата – от 1,5 до 2,5 евро, жареный хлеб – 2 евро, килограмм ржаного хлеба – 2 евро, кибинай – 3 евро, картофельные чипсы на палочке – 2-3 евро, горячее блюдо – от 5-6 евро и больше, пять минут на батуте – 4 евро, час катания на водном велосипеде - 10 евро, аттракционы – от 5 до 10 евро.

Многие люди были возмущены ценами. Но были и те, кто смеялся над возмущавшимися.

"А чего злиться? Никто не заставляет - не хочешь, не покупай", - сказал Томас. Клайпедчанин Дайнюс больше возмущался не ценами, а обыденными предложениями торговцев. Он сказал, что за 25 лет ни торговцы, ни народные мастера так ничего нового и не могут предложить: "Тот же китч, те же палатки торговые те же шапки для бани с надписью "Босс бани", все одно и то же. Поэтому я купил лишь конфету за 1 евро".

Директор ПУ Klaipėdos šventės Романдас Жюбрис сказал DELFI, что организаторы цены на товары не устанавливают. А если цены растут, а люди покупают, значит мы приближаемся к уровню европейских цен.

"Торговцы посчитали, что их товары и услуги столько стоят. Другой вопрос, адекватны ли эти цены.

Я сам покупал детям французские пончики и удивился, что упаковка стоит 6 евро (20,72 литов). Думаю, цена неадекватная, но ведь никто не заставляет покупать. Если кому-то это дорого, он имеет право не покупать. С другой стороны, естественно, что цены растут", - сказал он.