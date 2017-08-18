Грядут перемены на дорогах в столице

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ru.DELFI.lt
пятница, 18 августа 2017 г. 14:36
В первые недели сентября движение на дорогах в столице станет интенсивнее – количество машин на дорогах увеличится на 30–60%. Самой сложной, по прогнозам специалистов, ситуация будет в октябре. Заторы могут увеличиться из-за ремонтов на дорогах, несмотря на то, что мэрия обещает все работы закончить до конца сентября, пишет lrt.lt.
Geležinio vilko gatvės rekonstrukcija
© DELFI / Andrius Ufartas

Летние отпуска многих людей подходят к концу – в крупные города вернутся горожане и студенты. Вскоре в столице снова ожидаются заторы.

Директор автошколы Autologija Каститис Повилайтис сказал, что последние дни августа и первые дни сентября отличаются как день от ночи.

"Тогда увеличивается число заторов, возвращаются студенты, дети начинают посещать кружки и школы. Многое зависит от времени суток и района – затор из Сантаришкес в сторону центра образуется с 7:15 ч., заторы на других улицах появляются в 7:30 ч. Сложной ситуация бывает на ул. Гележинё Вилко, ул. Калварию, Антакальнё, Карейвю, Жирмуну и др.", – сказал Повилайтис.

Уменьшились ли заторы после появления Западной объездной дороги? По словам Повилайтиса, этот проект появился с большим опозданием: "Эту объездную дорогу надо было проложить 10 лет назад, а сейчас город расширился, и эта дорога стала практически городской улицей. Будет так, как в Каунасе, где магистральная дорога Вильнюс-Каунас-Клайпеда стала городской улицей", – прогнозирует Повилайтис.

Инженер КМ Susisiekimo paslaugos Робертас Марковскис сказал, что в конце августа потоки машин увеличиваются незначительно – несмотря на то, что вильнюсцы начинают возвращаться в город, сезон отпусков еще не завершился, учебный год не начался.

"В первые 2–3 недели сентября движение становится более интенсивным – на улицах количество машин увеличивается на 30–60%. Тогда появляются и серьезные заторы – пока работники, студенты и водители найдут более удобные маршруты, нужно время", – сказал Марковскис.

Многолетние наблюдения показали, что самые большие потоки и заторы появляются с октября, когда ухудшаются погодные условия – идут дожди, снижается пропускная способность улиц, больше участников движения пользуется личными автомобилями. Возвращаются в город вильнюсцы, которые жили на дачах, закрывается курортный сезон на популярных курортах.

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Грядут перемены на дорогах в столице (1)

Geležinio vilko gatvės rekonstrukcija
В первые недели сентября движение на дорогах в столице станет интенсивнее – количество машин на дорогах увеличится на 30–60%. Самой сложной, по прогнозам специалистов, ситуация будет в октябре. Заторы могут увеличиться из-за ремонтов на дорогах, несмотря на то, что мэрия обещает все работы закончить до конца сентября, пишет lrt.lt.

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