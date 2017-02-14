Грядут перемены: дети должны идти в школу с 6 лет

Председатель парламентского Комитета по вопросам науки и образования Эугениюс Йовайша предлагает пускать детей в первый класс не с 7, а с 6 лет, чтобы молодые люди не сидели за партами в 19-20 лет.

"Нам нужно вообще обновить Литву. Обновить в том смысле, что сейчас наша молодежь заканчивает школу в 19-20 лет, а это в наше время уже серьезный возраст. Мы задерживаем молодежь в школе. Поэтому мы хотели бы, чтобы в обязательном порядке дети шли в школу с 6 лет, а в подготовительные классы - с 5 лет", – сказал на пресс-конференции в парламенте 14 февраля Йовайша.

"Пришло время начать дискуссии по этому вопросу", – сказал глава комитета.

По его словам, этот порядок вступит в силу не раньше 2018 года.

Йовайша отметил, что наверняка не все родители будут довольны таким порядком, но заметил, что насилия не будет – по желанию родителей дети смогут идти в школу и с 7 лет.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис на пресс-конференции предложил с 5 класса ввести в школе профессиональное обучение.

"Одно из самых важных направлений является профессиональное образование, в школе его должны начать с 5 класса. Мы сейчас рассматриваем несколько систем, (...) все должно начаться с 5 класса", – сказал Карбаускис.

По его словам, в последнее время в профтехучилища поступает немало людей с высшим образованием, а этого можно было бы избежать, если бы нужные ориентиры были уже в школе.

По словам правящих, перемены ждут и учителей. Планируют, что учитель обязательно должен получить степень магистра (сейчас достаточно степени бакалавра), кроме того, он должен быть мотивирован постоянно совершенствоваться.