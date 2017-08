Военнослужащие второй группы по досмотру судов в течение длившейся несколько месяцев ротации принимали участие в остановке, досмотре, задержании и уничтожении плавсредств, вызывающих подозрения в нелегальном провозе мигрантов, в предоставлении последним медицинской, психологической и иной помощи, сообщает Министерство обороны Литвы. Вторая смена литовских военных, выполнявшая задания с июня этого года, была дислоцирована на германском военном судне FGS Rhein. Завершивших службу в операции литовцев сменила группа словацких военных. Планируется, что третья смена досмотровой группы из Литвы в операцию Sophia отправится в 2018 г. Литва в этой операции участвует с 2015 г. В настоящее время два морских офицера из Литвы службу в операции продолжают нести на корабле итальянского ВМФ San Giusto, ещё один офицер служит в штаб-квартире операции в Риме. Литва намерена направлять своих военнослужащих для участия в данной операции в 2018 и 2019 гг. В мае 2015 года Совет Европейского Союза принял решение начать военную операцию Sophia в южной и центральной частях региона Средиземного моря с целью предотвращения нелегальной переправки людей из Северной Африки, преимущественно из Ливии. Главная задача операции – осуществлять наблюдение за нелегальной деятельностью, останавить и конфисковать суда, которые используются для преступной деятельности. В данной операции участвуют 25 стран ЕС с привлечением 6 военных судов, 7 самолётов и иных воинских сил.

