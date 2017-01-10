Грипп дает о себе знать: сейчас самое опасное время

ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 16:17
На минувшей неделе в Литве увеличилось число больных гриппом и ОРВИ. По словам специалистов, сейчас самое опасное время.
© DELFI (A.Solomino nuotr.)

На минувшей неделе в Вильнюсском округе от осложнений после гриппа скончались два человека, данных о жертвах гриппа в других регионах нет, эту информацию BNS подтвердил Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.

Оба скончавшихся в результате осложнений - люди старше 80 лет, они находились в больнице, в отделении интенсивной терапии.

По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, 2-8 января - общий показатель заболеваемости составлял 87,9 случая на 10 000 жителей (в прошлом - 53,8).

Меньше всего заболевших на прошлой неделе было в Шяуляйском округе, а больше всего - в Алитусском.

Врачи Центра инфекционных заболеваний и СПИДа напоминают, что эпидемию объявляют, когда показатель заболеваемости составляет больше 100 случаев на 10 000 жителей, а количество клинических случаев составляет 30% от всех зарегистрированных случаев.

В первую неделю января были госпитализированы 85 человек, 5 находились в отделении интенсивной терапии.

Специалист Национальной лаборатории по контролю за общественным здоровьем Альгирдас Гришкявичюс сказал DELFI, что ближайшие две недели - самое опасное время.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В центре Вильнюса увеличится плата за парковку

В центре Вильнюса увеличится плата за парковку
Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos информирует, что 11 января горсовет обсудит изменения к порядку парковки в центре столицы.

Напоминают "ночную" реформу Кубилюса: не понимают, что происходит (5)

Напоминают ночную реформу Кубилюса: не понимают, что происходит
Жители Литвы еще не забыли налоговую реформу, проведенную в 2009 году во время правления консерваторов, когда ввели больше 60 налоговых изменений и вместе с тем повысили НДС (с 19 до 21%).

Грипп дает о себе знать: сейчас самое опасное время

Грипп дает о себе знать: сейчас самое опасное время
На минувшей неделе в Литве увеличилось число больных гриппом и ОРВИ. По словам специалистов, сейчас самое опасное время.

Куршский залив: рыбаки уже ловят рыбу ночами (2)

Poledinė stintų žvejyba
Самые азартные любители зимней рыбалки уже ездят на замерзший залив. Однако рыбаки уверяют, что улов пока небольшой, а специалисты в понедельник намеревались установить знаки, сообщающие, что по льду ходить нельзя.

Английский регулятор констатировал четвертое нарушение у NTV Mir Lithuania (13)

NTV Mir
Английский регулятор аудиовизуальных медиа OFCOM установил, что российский телеканал NTV Mir Lithuania в четвертый раз нарушил Кодекс транслирования (КТ).
Facebook друзья
Rambler's Top100