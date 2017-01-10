Грипп дает о себе знать: сейчас самое опасное время

На минувшей неделе в Литве увеличилось число больных гриппом и ОРВИ. По словам специалистов, сейчас самое опасное время.

На минувшей неделе в Вильнюсском округе от осложнений после гриппа скончались два человека, данных о жертвах гриппа в других регионах нет, эту информацию BNS подтвердил Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.

Оба скончавшихся в результате осложнений - люди старше 80 лет, они находились в больнице, в отделении интенсивной терапии.

По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, 2-8 января - общий показатель заболеваемости составлял 87,9 случая на 10 000 жителей (в прошлом - 53,8).

Меньше всего заболевших на прошлой неделе было в Шяуляйском округе, а больше всего - в Алитусском.

Врачи Центра инфекционных заболеваний и СПИДа напоминают, что эпидемию объявляют, когда показатель заболеваемости составляет больше 100 случаев на 10 000 жителей, а количество клинических случаев составляет 30% от всех зарегистрированных случаев.

В первую неделю января были госпитализированы 85 человек, 5 находились в отделении интенсивной терапии.

Специалист Национальной лаборатории по контролю за общественным здоровьем Альгирдас Гришкявичюс сказал DELFI, что ближайшие две недели - самое опасное время.