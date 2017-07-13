Грибники радуются хорошему урожаю

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 14:46
Грибники заметили, что грибы в этом году пошли позже, однако их урожай радует. Опытные грибники делятся дельными советами и рассказывают, какие грибы сейчас стоит искать.
Grybai
© DELFI montažas

Пока одни жалуются, что грибов нет, другие едва успевают собирать грибы.
В минувший вторник Виргиния набрала в Йонаве 12 кг грибов, о чем сообщила в фейсбуке: в основном боровиков, среди них было 3 подосиновика и 8 подберезовиков.

Немало боровиков грибники собрали и в Паневежском районе – например, Арнас нашел 154 боровика. В Анастасия из Каунаса в Баубтайско-варлувском лесу нашла 442 боровика.

Многократный чемпион, грибник из Палукниского староства Витянис Даугудис сказал, что пока рано прогнозировать, каким будет этот грибной сезон. "Это вообще непрогнозируемо – грибы никому не подчиняются. Они еще даже не начали расти там, где должны. Говорят, в такое время лисички уже должны расти в высоком мху, но в некоторых местах их еще нет – чего-то им не хватает", – сказал грибник-чемпион.

"Можно заметить, что пока по количеству грибов лидируют южные районы – Алитус, Лаздияй, есть грибы в Йонаве, Паневежисе. К сожалению, сейчас много грибов находят только опытные грибники", – сказал Даугудис.

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