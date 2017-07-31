Грибаускайте: США могут разместить в Литве семь истребителей

 (22)
BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 16:18
Во время предстоящих осенью российско-белорусских учений "Запад" США могут разместить в Литве семь истребителей, сообщила в понедельник в Таллине президент Литвы Даля Грибаускайте.
© JAV laivyno nuotr.

"Мы ожидаем, что будет семь самолетов, что почти вдвое (больше обычного - ред.), в ближайшее время", - сказала литовским журналистам в Эстонии Д. Грибаускайте, которая приняла участие во встрече глав Балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом. Запись высказывания Д. Грибаускайте передала BNS в понедельник президентская пресс-служба.

Самолеты США должны прибыть в Литву в конце августа - начале сентября. Они будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО.

Обычно натовская миссия воздушной полиции осуществляется посредством размещения в Литве и Эстонии по четыре истребителя.

Президент Литвы сказала, что страны Балтии рады гарантиям США, которые имеют место "не только на словах, но и реально на деле".

По ее словам, в Литве во время учений "Запад" также будет дислоцировано больше военнослужащих и техники США.

Самую большую обеспокоенность у официальных представителей Литвы вызывают реальная численность военных, которые будут участвовать в учениях "Запад", и сценарий этих учений.

Американцы еще некоторое время назад дислоцировали в Литве дополнительные истребители для миссии воздушной полиции. Это было сделано весной 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Последний крест "Миссии Сибирь 17" – около исчезнувшей российской деревни (17)

Последний крест Миссии Сибирь 17 – около исчезнувшей российской деревни
Девятый крест "Миссии Сибирь 17" был установлен на исчезающем кладбище уже исчезнувшего поселка. Это последнее место, где работали участники миссии.

Биржа труда станет более снисходительной (1)

Биржа труда станет более снисходительной
После того как суд вынес решение по делу мужчины, который пошел учиться от Биржи труда на повара, но бросил учебу, представитель Биржи труда сказала, что санкции в отношении клиентов - это крайняя мера, и их станет меньше.

Грибаускайте: США могут разместить в Литве семь истребителей (22)

Грибаускайте: США могут разместить в Литве семь истребителей
Во время предстоящих осенью российско-белорусских учений "Запад" США могут разместить в Литве семь истребителей, сообщила в понедельник в Таллине президент Литвы Даля Грибаускайте.

Кто будет выбирать нового президента Литвы (39)

Dalia Grybauskaitė
Нового президента Литвы будут выбирать не предприимчивые, мотивированные и образованные люди, а избиратели со скромными доходами, люди старшего возраста, которые не эмигрировали из страны", – сказал порталу LRT.lt о предстоящих выборах социолог Владас Гайдис.

В Вильнюсе прошел ливень: синоптики о шквале говорят с осторожностью (2)

В Вильнюсе прошел ливень: синоптики о шквале говорят с осторожностью
В понедельник после обеда в Вильнюсе после сильного зноя прошел дождь. На этот раз он не нанес вреда и не нарушил течение жизни в городе.
Facebook друзья