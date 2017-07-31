Грибаускайте: США могут разместить в Литве семь истребителей

"Мы ожидаем, что будет семь самолетов, что почти вдвое (больше обычного - ред.), в ближайшее время", - сказала литовским журналистам в Эстонии Д. Грибаускайте, которая приняла участие во встрече глав Балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом. Запись высказывания Д. Грибаускайте передала BNS в понедельник президентская пресс-служба.

Самолеты США должны прибыть в Литву в конце августа - начале сентября. Они будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО.

Обычно натовская миссия воздушной полиции осуществляется посредством размещения в Литве и Эстонии по четыре истребителя.

Президент Литвы сказала, что страны Балтии рады гарантиям США, которые имеют место "не только на словах, но и реально на деле".

По ее словам, в Литве во время учений "Запад" также будет дислоцировано больше военнослужащих и техники США.

Самую большую обеспокоенность у официальных представителей Литвы вызывают реальная численность военных, которые будут участвовать в учениях "Запад", и сценарий этих учений.

Американцы еще некоторое время назад дислоцировали в Литве дополнительные истребители для миссии воздушной полиции. Это было сделано весной 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.