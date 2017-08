"Этот визит для нас очень важен, потому что положение в области безопасности как на южном фланге НАТО, так и на восточном действительно сталкиваемся с очень похожими вызовами", - сказала по окончании встречи Д.Грибаускайте. "Мы видим скорую, интенсивную и агрессивную милитаризацию Калининградской области, дислоцированные в которой ракеты могут долететь и до Лиссабона. Несущие наступательный характер учения "Запад" будут проводиться на территории другой страны, Белоруссии, включая её в агрессивное поведение по отношению к странам НАТО", - указала президент Литвы. Она поблагодарила Португалию за поддержку, которая, по её утверждению, стала более интенсивной сразу после оккупации Крыма в 2014 г. Д.Грибаускайте также отметила, что как Литва, так и Португалия схоже видят энергетическую политику Европы: оба государства построили терминалы сжиженного природного газа. "Мы всегда чувствуем и видим понимание и поддержку, оценку, как мы видим угрозы Островецкой атомной электростанции", - заявила она. Президент Португалии М.Ребелу ди Соза подчеркнул, что мнения государств по важнейшим вопросам Европейского союза чаще всего совпадают, и утверждал, что Португалия понимает озабоченность Литвы в вопросах ядерной энергетики и поддерживает её. "В контексте вопросов НАТО наше видение также совпадает, когда речь идёт о вопросах как Южной, так и Восточной Европы и мы действительно смотрим в одном направлении", - отметил он. М.Ребелу ди Соза пригласил Д.Грибаускайте посетить его страну. Цель визита главы Португалии – посетить дислоцированных в Литве португальских военных, дислоцированных в Таураге. Его страна также активно участвует в миссии воздушной полиции в странах Балтии, направила своих военнослужащих в штаб-квартиру НАТО в Вильнюсе.











