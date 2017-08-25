Соответствующие поправки к закону о памятных датах и Трудовому кодексу он зарегистрировал в секретариате.
"Недавно спикер парламента поднял вопрос о юбилее Витаутаса Ландсбергиса и официально закрепить за ним статус президента Литвы. Несмотря ан то, что народ ни разу не выбрал Ландсбергиса президентом, но он не оставил этот вопрос. Исторические факты свидетельствуют, например в вопросе премии Свободы, что Ландсбергис добьется и этой цели, получит статус президента. Такое упорное достижение целей и важный юбилей Ландсбергиса нужно ознаменовать не только статусом президента, но и выходным днем для жителей Литвы, у которых будет повод для празднования вместе с одним из самых непопулярных лиц Литвы", - сказано в сопроводительном тексте.
Гражулис также отметил, что Ландсбергис "как политик дорог для Литвы, его содержание стоит 272 000 евро в год".
"После того как Ландсбергису предоставят статус президента, эти деньги, которые идут на его охрану, наконец-то будут выделяться на законных основаниях, у политиков не будет повода для споров", - сказал Гражулис.
На вопрос журналистов, не идет ли такое предложение вразрез с политической культурой, поскольку звучит как оскорбление, Гражулис сказал, что по его мнению "наоборот, это проявление уважения". "Если выходной день - это выражение почтения Ландсбергису и его заслугам перед Литвой".
По его словам, Конституционный суд указал, что предоставление Ландсбергису статуса президента было бы нарушением Конституции. "Я думаю, мое предложение не будет нарушением Конституции", - сказал Гражулис.
По данным СМИ, парламент уже готовит Ландсбергису сюрприз по случаю 85-летия - бывшему председателю Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы попытаются официально присвоить статус главы государства. О том, что есть такие идеи, в интервью Lietuvos rytas сказал спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.
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