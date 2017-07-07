Гражданин России осужден в Литве за шпионаж на 10 лет лишения свободы

В пятницу Вильнюсский окружной суд осудил гражданина РФ Николая Филипченко на десять лет лишения свободы за шпионаж.

Судья Регина Поцене заявила, что задержанный в 2015 году сорокалетний мужчина является сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По мнению суда, Н. Филипченко пользовался фальшивыми документами, стремясь скрыть свою истинную личность, и не раз незаконно пересекал границу Литвы.

Н. Филипченко спокойно выслушал приговор суда и подтвердил, что его понял.

По информации Департамента Госбезопасности, это первый случай в Литве, когда в связи со шпионажем задержан кадровый сотрудник ФСБ.

Ранее литовские правоохранительные органы сообщали, что Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР) Литвы с той целью, чтобы они установили подслушивающее оборудование в рабочем кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.

В пятницу ни судья, ни прокурор эти обстоятельства не комментировали.

По словам судьи, Н. Филипченко отказался давать показания по делу. Когда его выводили из зала суда под охраной, он не ответил на вопросы журналистов.

В течение 20 дней приговор может быть обжалован в Литовском апелляционном суде.